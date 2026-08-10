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Квартиры с бассейном в Анталье, Турция

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Аланья
256
Муратпаша
1812
Аксу
467
Коньяалты
288
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534 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
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Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в Анталии | Первый взнос всего 35% | Рассрочка на 10 месяцев Совреме…
$115,500
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи. Расстоян…
$192,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/7
Речь идёт не о квартире, а о коммерческой недвижимости: вы приобретаете 1/10 долю в отельном…
$30,883
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/12
Что вы получаете: Просторная и светлая квартира планировки 1+1 с хорошей площадью — 65 м²…
$104,796
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Современные апартаменты на берегу Средиземного моря в районе Авсаллар. О …
$160,121
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Что вы получаете: современную квартиру 1+1 площадью 50 м², расположенную на 5 этаже, полност…
$156,665
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 7/13
Готовые к заселению квартиры по лучшим ценам в новейшем и самом популярном элитном жилом ком…
$168,386
НДС
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Светлую студию площадью 35 м², расположенную на 2 этаже ухоженного жилого …
$62,195
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Квартира 1 спальня в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Расположенная в районе Клеопатры в Алании, эта современная квартира 1+1 предлагает как комфо…
$234,490
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Квартира 3 комнаты в Тосмур, Турция
Квартира 3 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Квартира с планировкой 2+1 и общей площадью 91 м² расположена на первом эт…
$229,046
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Квартира 2 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Эта хорошо спроектированная и просторная квартира 2+1 в Махмутларе предлагает идеальное соче…
$210,147
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Квартира планировки 1+1, с общей площадью 60 м² (брутто), находится на 2-м…
$172,483
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Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Что вы получаете: Новый проект премиум на берегу района Кестель. О строите…
$498,796
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Отличное расположение в Газипаша Пазарджи Уникальный качественный проект Пазарджи / Газипа…
$91,334
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
🌿 Просторная квартира 2+1 с собственным садом в престижном районе Унджалы, Коньяалты Пред…
$500,664
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Вы получаете уютные апартаменты планировкой 1+1 общей площадью 55 м², полн…
$82,364
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/7
В Газипаше, район Пазарджи, в качественном жилом комплексе с открытым пространством вокруг, …
$58,375
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Просторная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена в районе Клеопатра, всего в 325 …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 8
Что вы получаете: современную квартиру 2+1 площадью 110 м² брутто, расположенную на 8 этаже…
$286,352
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Квартира 2 комнаты в Тосмур, Турция
Квартира 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6
Что вы получаете: меблированную квартиру 1+1 площадью 60 м², расположенную на 6 этаже, уд…
$99,444
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5/8
Что вы получаете: Просторную новую квартиру 3+1 на 5 этаже Полностью готовое жильё «под ключ…
$692,407
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Что вы получаете: современную квартиру 1+1 площадью 52 м² с видом на инфраструктуру, располо…
$103,840
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Квартира 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Расположенная в Буйухасбахче, эта квартира с дуплексом 3+1 является идеальным выбором для те…
$633,123
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/9
Для гражданства Обьект с видео Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый жилой к…
$269,556
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в инвестиционном …
$459,628
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/5
Дом, в который хочется возвращаться. Квартира 2+1 в Коньяалты рядом с морем. Есть квартир…
$365,865
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Квартира 3 комнаты в Тосмур, Турция
Квартира 3 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Светлые апартаменты площадью 115 м² с двумя спальнями и двумя санузлами. К…
$251,397
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Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Простор, уют и готовность к жизни — квартира 1+1 в Сарысу, Анталия 65 м², с мебелью и тех…
$119,544
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Квартира 7 спален в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 7 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
7 спальнями и видом на море в Инжекуме Насладитесь изысканной роскошью этой элегантной 3-эт…
$758,864
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект с апартаментами в …
$208,738
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Типы недвижимости в Анталье

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