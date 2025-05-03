Ассоциация недвижимости Пхукета.
Объединили профессиональное сообщество недвижимости Пхукета. Помогаем вам зарабатывать больше и эффективнее вместе с нами.
Мы создали Ассоциацию недвижимости Пхукета, опираясь на многолетний опыт и глубокое понимание потребностей рынка. Это сообщество для застройщиков, агентств, риэлторов, где вместе мы формируем будущее отрасли, обмениваемся опытом и создаём новые возможности для роста наших доходов и эффективности работы, благодаря силе объединения и передовым IT-решениям.
Преимущества членства в Ассоциации
Ваши преимущества как резидента Ассоциации
Эффективные продажи
Доступ к важным данным
Сообщество единомышленников
Обучение и новые навыки
Услуги в одном месте
Престиж и доверие
Как вы сможете зарабатывать больше и эффективнее вместе с Ассоциацией?
Для застройщиков: Ассоциация — это ваш выход на сеть сотен профессиональных риэлторов и агентств. Мы предлагаем IT-платформу для массовых продаж: она позволяет агентам работать напрямую с вашими объектами, автоматизировать процессы, поддерживать актуальность данных, сокращая нагрузку на ваш отдел продаж.
Для агентств и риэлторов: Ассоциация дает эксклюзивные условия от застройщиков-партнеров, ранний доступ к проектам и готовые маркетинговые материалы на специализированной IT-платформе. Всё для того, чтобы клиенты принимали решение быстрее, а вы сосредоточились на росте.
Результат: Вы зарабатываете больше и эффективнее вместе с профессиональным сообществом, присоединяйтесь.