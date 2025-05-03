Об Ассоциации

Ассоциация недвижимости Пхукета.

Объединили профессиональное сообщество недвижимости Пхукета. Помогаем вам зарабатывать больше и эффективнее вместе с нами.

Мы создали Ассоциацию недвижимости Пхукета, опираясь на многолетний опыт и глубокое понимание потребностей рынка. Это сообщество для застройщиков, агентств, риэлторов, где вместе мы формируем будущее отрасли, обмениваемся опытом и создаём новые возможности для роста наших доходов и эффективности работы, благодаря силе объединения и передовым IT-решениям.

Преимущества членства в Ассоциации

Ваши преимущества как резидента Ассоциации

Эффективные продажи

Увеличите прибыль с эксклюзивными условиями от застройщиков.

Получите самые свежие и выгодные предложения первыми.

Сэкономите время с IT-платформой Ассоциации как готовыми инструментом для продаж.

Доступ к важным данным

Актуальная аналитика и прогнозы для правильных решений.

Разбор кейсов, дайджесты по изменениям в законодательстве.

Сообщество единомышленников

Будете развиваться профессионально в кругу настоящих практиков и лидеров отрасли.

Заведете полезные знакомства в онлайн-сообществе и на мероприятиях.

Проведете досуг с пользой.

Обучение и новые навыки

Улучшите свои результаты с помощью тренингов и вебинаров.

Пройдете программы наставничества, разберете кейсы с экспертами.

Услуги в одном месте

Сможете продвигать ваш проект через аудиторию Ассоциацию, получите совет юриста или проведете международные платежи — всё в одном клике!

Престиж и доверие

Членство – ваш знак качества и надежности.

Мы лоббируем ваши интересы в государственных органах и помогаем быть услышанными.

Как вы сможете зарабатывать больше и эффективнее вместе с Ассоциацией?

Для застройщиков: Ассоциация — это ваш выход на сеть сотен профессиональных риэлторов и агентств. Мы предлагаем IT-платформу для массовых продаж: она позволяет агентам работать напрямую с вашими объектами, автоматизировать процессы, поддерживать актуальность данных, сокращая нагрузку на ваш отдел продаж.

Для агентств и риэлторов: Ассоциация дает эксклюзивные условия от застройщиков-партнеров, ранний доступ к проектам и готовые маркетинговые материалы на специализированной IT-платформе. Всё для того, чтобы клиенты принимали решение быстрее, а вы сосредоточились на росте.

Результат: Вы зарабатываете больше и эффективнее вместе с профессиональным сообществом, присоединяйтесь.