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Phuket Property Association

Таиланд, Пхукет
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Тип компании
Тип компании
Ассоциация
Год основания компании
Год основания компании
2025
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
phuketpa.com
Об Ассоциации

Ассоциация недвижимости Пхукета.

Объединили профессиональное сообщество недвижимости Пхукета. Помогаем вам зарабатывать больше и эффективнее вместе с нами.

Мы создали Ассоциацию недвижимости Пхукета, опираясь на многолетний опыт и глубокое понимание потребностей рынка. Это сообщество для застройщиков, агентств, риэлторов, где вместе мы формируем будущее отрасли, обмениваемся опытом и создаём новые возможности для роста наших доходов и эффективности работы, благодаря силе объединения и передовым IT-решениям.

Преимущества членства в Ассоциации

Ваши преимущества как резидента Ассоциации

Эффективные продажи

  • Увеличите прибыль с эксклюзивными условиями от застройщиков.
  • Получите самые свежие и выгодные предложения первыми.
  • Сэкономите время с IT-платформой Ассоциации как готовыми инструментом для продаж.

Доступ к важным данным

  • Актуальная аналитика и прогнозы для правильных решений.
  • Разбор кейсов, дайджесты по изменениям в законодательстве.

Сообщество единомышленников

  • Будете развиваться профессионально в кругу настоящих практиков и лидеров отрасли.
  • Заведете полезные знакомства в онлайн-сообществе и на мероприятиях.
  • Проведете досуг с пользой.

Обучение и новые навыки

  • Улучшите свои результаты с помощью тренингов и вебинаров.
  • Пройдете программы наставничества, разберете кейсы с экспертами.

Услуги в одном месте

  • Сможете продвигать ваш проект через аудиторию Ассоциацию, получите совет юриста или проведете международные платежи — всё в одном клике!

Престиж и доверие

  • Членство – ваш знак качества и надежности.
  • Мы лоббируем ваши интересы в государственных органах и помогаем быть услышанными.

Как вы сможете зарабатывать больше и эффективнее вместе с Ассоциацией?

Для застройщиков: Ассоциация — это ваш выход на сеть сотен профессиональных риэлторов и агентств. Мы предлагаем IT-платформу для массовых продаж: она позволяет агентам работать напрямую с вашими объектами, автоматизировать процессы, поддерживать актуальность данных, сокращая нагрузку на ваш отдел продаж.

Для агентств и риэлторов: Ассоциация дает эксклюзивные условия от застройщиков-партнеров, ранний доступ к проектам и готовые маркетинговые материалы на специализированной IT-платформе. Всё для того, чтобы клиенты принимали решение быстрее, а вы сосредоточились на росте.

Результат: Вы зарабатываете больше и эффективнее вместе с профессиональным сообществом, присоединяйтесь.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 19:24
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Понедельник
09:00 - 19:00
Вторник
09:00 - 19:00
Среда
09:00 - 19:00
Четверг
09:00 - 19:00
Пятница
09:00 - 19:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
Смотреть все 292 новостройки
Вилла Wallaya Hill
Вилла Wallaya Hill
Камала, Таиланд
от
$979,474
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Wallaya была основана с целью предоставления качественных инвестиционных возможностей в сфере недвижимости на Пхукете, Таиланд. С тех пор компания быстро развивалась, предоставляя услуги широкому кругу клиентов со всего мира. Мы стремимся предоставлять надежные и заслуживающие доверия услуги…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла Manor
Вилла Manor
Си Сунтон, Таиланд
от
$891,313
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Новый проект роскошных вилл в самом сердце острова Пхукет Новый престижный проект вилл стартовал в в самом сердце Пхукета — популярном районе Банг Тао. Расположение комплекса обеспечивает удобный доступ к развитой инфраструктуре района и учитывает потребности покупателя. В 10-12 минута…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Laguna Bayside
Жилой комплекс Laguna Bayside
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Современная жизнь на берегуПочувствуйте тропический морской ветер, когда он проносится через эти гладкие новые заливные резиденции всего в нескольких минутах от самого знаменитого и самого волшебного пляжа Пхукета на потрясающем центральном западном побережье острова. Коллекция просторных со…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Жилой комплекс Zero Bangtao
Жилой комплекс Zero Bangtao
Choeng Thale, Таиланд
от
$92,374
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Cтроительство в гармонии с природой на райском острове Кондоминиум The Zero Bangtao предлагает новый взгляд на строительство: оставаясь верным принципам экологичности, в каждом элементе дизайна мы воплотили заботу об окружающей среде не жертвуя комфортом и элегантностью. Оцените преимущес…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Вилла AG Club
Вилла AG Club
Теп Красатти, Таиланд
от
$686,701
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Клубный поселок вилл AG Club Villas – идеальное место для проживания и инвестиций в сердце самого востребованного уголка Пхукета! Наши виллы – это не просто дома, а высокодоходное инвестиционное предложение. Без преувеличения – идеальная локация: по соседству находятся два комфортных п…
Ассоциация
Phuket Property Association
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Коммерческая недвижимость
Смотреть все 5 объектов
Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай
Площадь 147 м²
Планировка позволяет организовать отдельные кабинеты для процедур, зону ресепшн и комнаты от…
Цена по запросу
Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай
Площадь 62 м²
Компактное помещение с открытой планировкой и возможностью организации витрины. Подходит …
Цена по запросу
Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай
Площадь 152 м²
Просторное помещение для тренировок, возможность установки ринга, оборудования и раздевалок.…
Цена по запросу
Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай
Площадь 115 м²
Открытое пространство для групповых занятий, возможность организации раздевалок и зоны ресеп…
Цена по запросу
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