Жилой квартал ЖК "Cote d'Azur"

Бассейн и бар на крыше

3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки)

беседки для отдыха и барбекю

парковка открытого типа

охрана и видеонаблюдение на территории

ресторан

ресепшн (с 9 до 18 часов)

лаунж/бар

тренажерный зал

сауна и парная

джакузи с холодной и горячей водой

детская игровая комната

настольный теннис

бильярд

компьютерный зал/библиотека

ПРОЕКТ COTE D'AZUR Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу. Комплекс расположен на закрытой охраняемой территории 24000 кв. м со множеством бассейнов и тропическим садом, состоит из шести 8-этажных зданий и включает 1308 великолепных квартир. На территории комплекса располагаются рестораны и магазины. Комплекс сдан: I кв. 2020 г. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА: - до пляжа Джомтьен 7-10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - магазин 7-11 внутри проекта (здание А) - прачечная 10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - до ближайшего гипермаркета 10-12 минут на траспорте - до ближайшей школы - 10-12 минут на транспорте - до ближайшего рынка - 12-15 минут на транспорте Для жителей комплекса предоставляется услуга бесплатного шатла до пляжа и обратно. Транспорт с территории проекта отправляется 3 раза в день. Время отправления: 10:30, 13:30, 16:00. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold Foreign Quota