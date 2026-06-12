Жилой квартал ЖК "Cote d'Azur"

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ПРОЕКТ COTE D'AZUR
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу.
Комплекс расположен на закрытой охраняемой территории 24000 кв. м со множеством бассейнов и тропическим садом, состоит из шести 8-этажных зданий и включает 1308 великолепных квартир. На территории комплекса располагаются рестораны и магазины.
Комплекс сдан: I кв. 2020 г.
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
Бассейн и бар на крыше
3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки)
беседки для отдыха и барбекю
парковка открытого типа
охрана и видеонаблюдение на территории
ресторан
ресепшн (с 9 до 18 часов)
лаунж/бар
тренажерный зал
сауна и парная
джакузи с холодной и горячей водой
детская игровая комната
настольный теннис
бильярд
компьютерный зал/библиотека
ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА:
- до пляжа Джомтьен 7-10 минут пешком, 3 минуты на транспорте
- магазин 7-11 внутри проекта (здание А)
- прачечная 10 минут пешком, 3 минуты на транспорте
- до ближайшего гипермаркета 10-12 минут на траспорте
- до ближайшей школы - 10-12 минут на транспорте
- до ближайшего рынка - 12-15 минут на транспорте
Для жителей комплекса предоставляется услуга бесплатного шатла до пляжа и обратно. Транспорт с территории проекта отправляется 3 раза в день.
Время отправления: 10:30, 13:30, 16:00.
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold Foreign Quota