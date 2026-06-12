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Жилой квартал ЖК "Cote d'Azur"

Чиангмай, Таиланд
от
$62,000
;
3
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ID: 3840
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чиангмай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

ПРОЕКТ COTE D'AZUR Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу. Комплекс расположен на закрытой охраняемой территории 24000 кв. м со множеством бассейнов и тропическим садом, состоит из шести 8-этажных зданий и включает 1308 великолепных квартир. На территории комплекса располагаются рестораны и магазины.  Комплекс сдан: I кв. 2020 г. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
  • Бассейн и бар на крыше
  • 3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки)
  • беседки для отдыха и барбекю 
  • парковка открытого типа
  • охрана и видеонаблюдение на территории
  • ресторан 
  • ресепшн (с 9 до 18 часов)
  • лаунж/бар 
  • тренажерный зал
  • сауна и парная
  • джакузи с холодной и горячей водой
  • детская игровая комната
  • настольный теннис 
  • бильярд 
  • компьютерный зал/библиотека
ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА: - до пляжа Джомтьен 7-10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - магазин 7-11 внутри проекта (здание А) - прачечная 10 минут пешком, 3 минуты на транспорте  - до ближайшего гипермаркета 10-12 минут на траспорте - до ближайшей школы - 10-12 минут на транспорте - до ближайшего рынка - 12-15 минут на транспорте Для жителей комплекса предоставляется услуга бесплатного шатла до пляжа и обратно. Транспорт с территории проекта отправляется 3 раза в день.  Время отправления: 10:30, 13:30, 16:00. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold Foreign Quota

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 52.0
Цена за м², USD 2,356
Цена квартиры, USD 122,500
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 32.0
Цена за м², USD 2,594
Цена квартиры, USD 83,000
Квартиры Студия
Площадь, м² 24.5
Цена за м², USD 2,618
Цена квартиры, USD 64,000

Местонахождение на карте

Чиангмай, Таиланд

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Жилой квартал ЖК "Cote d'Azur"
Чиангмай, Таиланд
от
$62,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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