Банг-Ламунг, Таиланд

от €218,316

61–88 м² 2

Кусочек рая в Паттайе Paradise Ocean View - это готовый роскошный 5-звездочный кондоминиум который получил награду «Лучший застройщик бутик-проектов» на конкурсе «Недвижимость Таиланда 2016». Paradise Ocean View - это малоэтажный кондоминиум с видом на море. Таиланд Свой собственный пляж Жизнь у берега моря никогда еще не была такой раскошной. Лишь некоторые счастливчики могут владеть уединенным райским уголком в Паттайе. В настоящее время вы можете приобрести квартиру в кондоминиуме, расположенном прямо на пляже, прекрасные, ничем на заслоняемые, морские панорамы гарантированны. Paradise Ocean View - это пляж прямо у вашего порога, море, отражающееся в ваших окнах и роскошь в вашей жизни. Это безмятежное уединение теперь доступно некоторым избранным счастливчикам. Всего 44 уникальных и роскошных квартиры доступны на частном участке земли площадью 3200 кв.м, расположенном на пляже. Пляжное расположение Paradise Ocean View дополнено всеми необходимыми удобствами, начиная с шикарного бассейна Инфинити, который сливается с мерцающим морем, до дорогостоящей террасы на крыше кондоминиума, открывающей прекрасную круговую панораму. Каждая прекрасно расположенная квартира отделана только высококачественными материалами. Каждая квартира состоит из светлой и просторной жилплощади, выходящей на большой балкон с неповторимым видом на океан. Современные кухни – состоящие из встроенных шкафов и стоек, наряду с холодильником, плитой, духовкой и раковиной – сделаны в европейском стиле, с полами итальянского дизайна и стенами, отделанными плиткой. Спальни включают в себя встроенные шкафы для ваших вещей. Ванные состоят из объемных душевых кабин, ванн и привлекательных современных приспособлений. Некоторые имеют джакузи. В распоряжение имеются квартиры с одной и двумя спальнями и площадью от 39 до 112 кв.м. Каждая квартира охлаждается централизованными кондиционерами марки Daiken, оснащенными уникальной системой контроля, подающей холодный воздух только в случае необходимости. Не стоит упускать из виду высокотехнологичную систему безопасности с системой полного видеонаблюдения (включая лифты), систему карточного доступа (электронный ключ), современно оборудовонный фитнес-центр, сауну, бесплатный интернет, и многое другое. Инфраструктура проекта:  Бассейн Инфинити  Вид на море  Джакузи  Сауна  Фитнес-центр  Сад  Частная парковка для автомобилей Безопасноость и охрана  Круглосуточная охрана  Карточная система доступа  Система видеонаблюдения  Противопожарная лестница  Противопожарная сигнализация  Детекторы дыма  Система пожаротушения Встроенные детали: Встроенная электроплита на кухне Вытяжка Ванная комната (туалет и душевая) Напольная плитка Встроенный гардероб Современные деревянные шкафы Встроенные кухонные шкафы Балконная стеклянная дверь Освещение Встроенное изголовье для кровати Кондиционеры (2 шт) Детали проекта: Площадь: 2000 кв.м. Количество зданий: 1 здание, 7 этажей Количество квартир: 44 Тип и размер квартир: однокомнатная: 60 - 66 кв.м. двухкомнатная 70 - 113 кв.м.