Банг-Ламунг, Таиланд
61–88 м²
2
Кусочек рая в Паттайе
Paradise Ocean View - это готовый роскошный 5-звездочный
кондоминиум который
получил награду «Лучший застройщик бутик-проектов» на конкурсе
«Недвижимость Таиланда 2016». Paradise Ocean View - это малоэтажный
кондоминиум с видом на море. Таиланд
Свой собственный пляж
Жизнь у берега моря никогда еще не была такой раскошной. Лишь некоторые счастливчики
могут владеть уединенным райским уголком в Паттайе.
В настоящее время вы можете приобрести квартиру в кондоминиуме, расположенном прямо
на пляже, прекрасные, ничем на заслоняемые, морские панорамы гарантированны. Paradise
Ocean View - это пляж прямо у вашего порога, море, отражающееся в ваших окнах и роскошь
в вашей жизни.
Это безмятежное уединение теперь доступно некоторым избранным счастливчикам. Всего 44
уникальных и роскошных квартиры доступны на частном участке земли площадью
3200 кв.м, расположенном на пляже.
Пляжное расположение Paradise Ocean View дополнено всеми необходимыми удобствами,
начиная с шикарного бассейна Инфинити, который сливается с мерцающим морем, до
дорогостоящей террасы на крыше кондоминиума, открывающей прекрасную круговую
панораму.
Каждая прекрасно расположенная квартира отделана только высококачественными
материалами. Каждая квартира состоит из светлой и просторной жилплощади, выходящей на
большой балкон с неповторимым видом на океан.
Современные кухни – состоящие из встроенных шкафов и стоек, наряду с холодильником,
плитой, духовкой и раковиной – сделаны в европейском стиле, с полами итальянского дизайна
и стенами, отделанными плиткой. Спальни включают в себя встроенные шкафы для ваших
вещей. Ванные состоят из объемных душевых кабин, ванн и привлекательных современных
приспособлений. Некоторые имеют джакузи.
В распоряжение имеются квартиры с одной и двумя спальнями и площадью от 39 до 112 кв.м.
Каждая квартира охлаждается централизованными кондиционерами марки Daiken,
оснащенными уникальной системой контроля, подающей холодный воздух только в случае
необходимости.
Не стоит упускать из виду высокотехнологичную систему безопасности с системой полного
видеонаблюдения (включая лифты), систему карточного доступа (электронный ключ),
современно оборудовонный фитнес-центр, сауну, бесплатный интернет, и многое другое.
Инфраструктура проекта:
Бассейн Инфинити
Вид на море
Джакузи
Сауна
Фитнес-центр
Сад
Частная парковка для автомобилей
Безопасноость и охрана
Круглосуточная охрана
Карточная система доступа
Система видеонаблюдения
Противопожарная лестница
Противопожарная сигнализация
Детекторы дыма
Система пожаротушения
Встроенные детали:
Встроенная электроплита на кухне
Вытяжка
Ванная комната (туалет и душевая)
Напольная плитка
Встроенный гардероб
Современные деревянные шкафы
Встроенные кухонные шкафы
Балконная стеклянная дверь
Освещение
Встроенное изголовье для кровати
Кондиционеры (2 шт)
Детали проекта:
Площадь: 2000 кв.м.
Количество зданий: 1 здание, 7 этажей
Количество квартир: 44
Тип и размер квартир: однокомнатная: 60 - 66 кв.м.
двухкомнатная 70 - 113 кв.м.