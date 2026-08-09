Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Сураттхани
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Сураттхани, Таиланд

;
Ко Самуи
89
108 объектов найдено
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
TOP TOP
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 103 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$289,110
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$440,809
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$414,880
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Вилла 5 комнат в Ко Самуи, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Пятиспальная вилла Baan Kuno с потрясающим видом. Современный дизайн, комфорт и уединение.
$1,68 млн
Оставить заявку
Вилла в Вок Тум, Таиланд
Вилла
Вок Тум, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
2-спальная комната - Тропическая современная цена проживания: 6 290 000 бат (примерно 176 12…
$176,120
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Мэнам, Таиланд
Вилла
Мэнам, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 490 м²
Откройте для себя роскошь и панорамный вид на море в этом новом бассейне Maenam. Три простор…
$677,820
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Чавенг Ной, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чавенг Ной, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 950 м²
Вилла Karpe Diem, одна из уникальных бутик-вилл Таиланда с самым захватывающим панорамным ви…
$2,39 млн
Оставить заявку
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 450 м²
The villa is located on Koh Samui, in Bophut, and is a rare example of modern architecture. …
$928,600
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Уединенная роскошь в Ламаи, Ко Самуи - эта элегантная вилла с 3 спальнями предлагает идеальн…
$349,443
Оставить заявку
Вилла в ban bang raks, Таиланд
Вилла
ban bang raks, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Этаж 4/4
This is a fully furnished beautiful villa, located on the mountain with the wonderful view t…
$947,307
Оставить заявку
Вилла в Вок Тум, Таиланд
Вилла
Вок Тум, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Стильная 3-спальная спальня - теплая, естественная жизнь💰 Цена: 7 390 000 бат (приблизительн…
$206,695
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Мэнам, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Современная 3-комнатная вилла в Maenam / GREAT ROIОткройте для себя современную одноэтажную …
$180,000
Оставить заявку
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Этаж 5/1
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$431,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 162 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$449,727
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$366,723
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Чавенг Ной, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чавенг Ной, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Вилла расположена прямо на берегу рядом с пляжем Чавенг
$6,18 млн
Оставить заявку
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 123 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$385,480
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 1 спальня в Ко Самуи, Таиланд
Дом 1 спальня
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$251,891
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 67 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$224,863
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 122 м²
АНОНС! ПРЕСЕЙЛ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены у…
$256,987
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Сураттхани, Таиланд
Вилла
Сураттхани, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 188 м²
Этаж 5/1
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$479,233
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$429,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Этаж 5/1
АНОНС! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ПРОЕКТА! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос,…
$415,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Сураттхани, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Сураттхани, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Три современных, с видом на море, виллы у бассейна, расположенные на юге Ко Пангана.Усадьба …
$440,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с б…
$358,017
Оставить заявку
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 м²
Our villa is beautifully equipped with everything you desire to make your family & friends h…
$757,150
Оставить заявку
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
$340,000
Оставить заявку
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 510 м²
A Beautiful tropical island sheltered in the crystal-clear waters of the gulf of Thailand wi…
$768,600
Оставить заявку
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Цена - 13 000 000 - 15 000 000 THBРоскошная вилла Проект является частной и эксклюзивной зас…
$371,450
Оставить заявку
Вилла в Ко Самуи, Таиланд
Вилла
Ко Самуи, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Brand New Sea View Villas for Sale On Koh Samui at Chaweng Noi Sale price (!) 14.5 millio…
$414,300
Оставить заявку

Типы недвижимости в Сураттхани

виллы

Параметры недвижимости в Сураттхани, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти