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Дома в Сураттани, Таиланд

3 объекта найдено
Дом в центре города в Ko Samui, Таиланд
Дом в центре города
Ko Samui, Таиланд
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€1,09 млн
Вилла 3 спальни в Moo 7, Таиланд
Вилла 3 спальни
Moo 7, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Комплекс предлагает 30 роскошных фирменных вилл от 2 до 7 спален с потрясающим видом на море…
€535,001
Дом 2 спальни в Баан Плай Лаем, Таиланд
Дом 2 спальни
Баан Плай Лаем, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€313,962

Параметры недвижимости в Сураттани, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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