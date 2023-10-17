Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Пхангнга
  5. Дома

Дома в Пхангнга, Таиланд

3 объекта найдено
Дом 2 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Тхай Меанг, Таиланд
Дом 2 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
€1,08 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Тхай Меанг, Таиланд
Дом 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 342 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Ban Nok Na, Таиланд
Вилла 4 спальни
Ban Nok Na, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 1 066 м²
PHA5532: Вилла с 4 спальнями расположена на острове Ко Кхо Кхао в провинции Пхангнга. Распол…
€835,690

Параметры недвижимости в Пхангнга, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти