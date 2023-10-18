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Дома в Патонг, Таиланд

8 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Патонг, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 460 м²
Этаж 3
Это уникальный пляжный дом с современным дизайном, расположенный на холме Калим прямо у моря…
€2,56 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Патонг, Таиланд
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Роскошный пентхаус с пятью спальнями в элитном комплексе, станет прекрасным местом для прожи…
€1,65 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Роскошный пентхаус с двумя спальнями в элитном комплексе станет прекрасным местом для прожи…
€1,11 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Роскошные трехкомнатные апартаменты в элитном комплексе станут отличным местом для большой с…
€497,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Патонг, Таиланд
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Роскошные апартаменты с двумя спальнями в элитном комплексе станут прекрасным местом для сем…
€555,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
Роскошные трехкомнатные апартаменты в элитном комплексе станут прекрасным местом для большой…
€913,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Патонг, Таиланд
Вилла 4 спальни с Spalni
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 467 м²
PAT6502: Продается роскошная вилла, расположенная в охраняемом комплексе на склоне холма с в…
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с Spalni в Патонг, Таиланд
Вилла 4 спальни с Spalni
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 420 м²
PAT6697: С того момента, как вы войдете в эту собственность с четырьмя спальнями, вы получит…
€1,53 млн
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