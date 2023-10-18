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Дома в Ko Samui, Таиланд

2 объекта найдено
Дом в центре города в Ko Samui, Таиланд
Дом в центре города
Ko Samui, Таиланд
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Цена по запросу
Дом 2 спальни в Баан Плай Лаем, Таиланд
Дом 2 спальни
Баан Плай Лаем, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€313,470

Параметры недвижимости в Ko Samui, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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