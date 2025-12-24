Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Кароне, Таиланд

виллы
97
113 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой комплекс в средиземноморском стиле расположен всего в нескольких минутах ходьбы о…
$204,852
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Современный жилой комплекс на западном побережье Пхукета предлагает стильные апартаменты все…
$87,981
Дом 1 комната в Карон, Таиланд
Дом 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Апартаменты, расположенные на живописном холме всего в 800 метрах от одного из самых красивы…
$146,206
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла 5 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Этаж 3/3
Испытайте новый уровень роскоши в одном из самых живописных уголков Пхукета. Эта современная…
$1,95 млн
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этот жилой комплекс в средиземноморском стиле расположен всего в нескольких минутах ходьбы о…
$93,745
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Апартаменты расположены в 900 метрах от пляжа Карон на западном побережье Пхукета. Лока…
$236,332
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современный жилой комплекс на западном побережье Пхукета предлагает стильные апартаменты все…
$166,159
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Апартаменты расположены всего в 300 метрах от пляжа на западном побережье Пхукета. Пляж Karo…
$127,257
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Современный жилой комплекс расположен в престижной прибрежной зоне Карон. Это редкое предлож…
$109,077
Moya7yaMoya7ya
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Апартаменты с 2 спальнями в непосредственной близости от пляжа Карон - уникальное предложени…
$201,128
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Эти апартаменты с двумя спальнями представляют собой отличное предложение для тех, кто ищет …
$237,775
Дом 1 комната в Карон, Таиланд
Дом 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Современный жилой комплекс на западном побережье Пхукета предлагает стильные апартаменты все…
$80,746
Дом 4 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 4 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Апартаменты, расположенные в районе Карон на Пхукете предлагают идеальные условия для комфор…
$563,466
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этот жилой комплекс в средиземноморском стиле расположен всего в нескольких минутах ходьбы о…
$107,836
Дом 3 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этот жилой комплекс в средиземноморском стиле расположен всего в нескольких минутах ходьбы о…
$147,964
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Стильные апартаменты расположены в одном из самых удобных и сбалансированных районов Пхукета…
$137,838
Дом 2 комнаты в Карон, Таиланд
Дом 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Проект расположен в самом комфортабельном районе на западном побережье Пхукета. Архитектура …
$204,432
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Эксклюзив! Продается дом под реновацию с землей на пляже Карон, Пхукет!600м до моря по прямо…
$769,585
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 330 м²
КАР7272 Особенности собственности: • 2 Дома с бассейном рядом с пляжами Карон• Панорамный …
$1,06 млн
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 557 м²
Обзор проектаAurora представляет собой новый ориентир в элитной вилле, живущей на пляже Ката…
$3,07 млн
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
KAT6468 Уникальный комплекс, расположенный среди пышных тропических склонов пляжа Ката. Все…
$896,575
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 450 м²
KAT6048 Всего 50 метров до моря!Здесь тихое и спокойное место, идеально подходящее для всей…
$1,70 млн
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
KAT21706 Откройте для себя уникальную возможность владеть одной из двух последних оставшихс…
$543,408
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 700 м²
KAT5739 Современная вилла выполнена в белоснежном цвете. Идеальное сочетание роскоши и комф…
$787,315
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 432 м²
KAT22627 Утонченная и просторная вилла, предназначенная для бесшовной тропической жизни, те…
$963,271
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
KAR21708 Это проект с ограниченным количеством вилл, каждая из которых расположена на своем…
$993,891
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 766 м²
Эксклюзивный проект вилл на Пхукете Уникальный проект всего в 500 метрах от пляжа Ката. Все…
$1,35 млн
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
КАР5433 Новый удивительный проект с просторными виллами предлагает уникальное сочетание рос…
$883,721
Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Кар6006 Вилла со стильной мебелью и внутренней отделкой. Оригинальный дизайн, яркие сочетан…
$745,539
Вилла 5 комнат в Карон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 524 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с захватывающим видом на море и высок…
$1,78 млн
Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
