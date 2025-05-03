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Дома в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
401
Thalang
168
1 219 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Современная вилла вблизи пляжа Лаян на Пхукете.Прекрасный вариант для постоянного проживания…
$472,697
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$2,23 млн
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Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 169 м²
BAN5194: Large two-story, detached, 2 bedrooms residence. The ultimate in privacy and exclus…
$410,324
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Этаж 1/3
До моря: 50 м, Гарантия дохода: 5%О комплексе:Предлагаем вашему вниманию премиальные виллы н…
$1,68 млн
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Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто жаждет ощутить …
$332,661
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж 2/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$635,762
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Вилла идеально подходит для семей, це…
$1,18 млн
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Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 4
NAT5569: Великолепная резиденция расположена всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Най …
$1,89 млн
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Инвестируйте в уникальные виллы! Вилла на вершине горы с захватывающим видом на долину Банг …
$886,367
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 180 м²
CHE6611: The complex of 10 superb villas with pool, terrace, and tropical garden. The territ…
$370,659
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Marquis Estates – идеальное решение д…
$714,689
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 225 м²
TAL5039: Эта вилла с 3 спальнями расположена всего в 7 минутах езды от пляжа Лайан в заливе …
$544,576
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Этаж 1/1
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Виллы премиального уровня с приватными бассей…
$590,576
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 810 м²
Этаж 1/2
До моря 2000 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы с площадью от 400…
$2,56 млн
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы на острове Пхукет! Это идеальный выбо…
$700,950
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Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто мечтае…
$736,176
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Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с панорамным видом на горы и озеро!Инвестиционно-привлекательный объект! Дох…
$1,49 млн
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Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 528 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремитс…
$1,61 млн
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы на острове Пхукет! Это идеальный выбо…
$444,049
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Вилла 6 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 6 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 575 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет наивысший у…
$1,86 млн
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Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Naturale Cherng Talay идеально подход…
$916,687
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Дом 2 спальни в Си Сунтон, Таиланд
Дом 2 спальни
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Откройте для себя свой дом мечты в Таланге! Этот светлый и просторный дом предлагает 140 …
$95,077
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Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных и…
$453,934
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 280 м²
CHE4919: This project aims to satisfy this ideal in that the local village offers two school…
$372,027
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Вилла 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Комплекс включает 71 приватную виллу, окружённую круглосуточной о…
$191,349
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Вилла 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 104 м²
Инвестиционный объект, отлично подойдет для постоянного проживания, а также для сдачи в арен…
$3,21 млн
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене в …
$96,090
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 604 м²
Этаж 1/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто мечтае…
$3,89 млн
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 120 м²
TAL5374: This cozy new house located in historical part of Thalang near the monument of Hero…
$120,362
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Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 873 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для семей, любителей …
$2,23 млн
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Типы недвижимости в Si Sunthon

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
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с видом на море
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