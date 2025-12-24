Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Чалонге, Таиланд

виллы
125
133 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 2/2
Дизайн проекта вдохновлен эстетикой реки Нил, предлагая современную архитектуру, где много с…
$421,198
Дом 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный жилой комплекс в районе Чалонг на юге Пхукета — это выгодная возможность купить …
$207,079
Дом 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Дом 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Эта современная одноэтажная вилла расположена в перспективном районе Чалонг на востоке остро…
$693,482
Sky ApartmentsSky Apartments
Дом 4 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Уютный закрытый поселок вилл с сервисом уровня пятизвёздочного курорта расположен в спокойно…
$417,732
Дом 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Современный жилой комплекс в районе Чалонг на юге Пхукета — это выгодная возможность купить …
$62,338
Дом 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Современный жилой комплекс в районе Чалонг на юге Пхукета — это выгодная возможность купить …
$124,676
TekceTekce
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 503 м²
Добро пожаловать в Mouana Grande Chalong Bay, интимная коллекция всего 18 высококлассных вил…
$1,03 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 110 м²
CHA4804 Комплекс в стиле бутика из 4 вилл с 13-метровым бассейном.Каждая вилла площадью око…
$1,05 млн
Вилла в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла
Ban Nai Trok, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 336 м²
Mutti Family Villas, PhuketMutti Family Villas - это комплекс вилл с роскошным бассейном, ра…
$480,020
CultureCulture
Вилла 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 731 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет рос…
$1,69 млн
Вилла в Ban Nakok, Таиланд
Вилла
Ban Nakok, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 250 м²
CHA2316 Комфорт и модный дизайн находятся в отличном изгибе с минималистским стилем.Преимущ…
$536,660
Вилла в Ban Nakok, Таиланд
Вилла
Ban Nakok, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 430 м²
CHA1251 Мечта о жизни на зеленом и расслабляющем тропическом острове, уважение к природе и …
$1,54 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 416 м²
Количество этажей 2
Эта двухэтажная вилла с приватным бассейном и четырьмя спальнями - настоящая жемчужина. Рас…
$948,930
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 369 м²
CHA22271 Испытайте воплощение роскоши, живущей в этой новой трехэтажной вилле с бассейном, …
$513,844
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 363 м²
CHA7151 Это вилла, расположенная в закрытом сообществе с умеренными коммунальными сборами. …
$960,846
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Стоимость: 15,8 млн. THB 📍 Расположение: Чалонг, Пхукет Опыт мирной тропической жизни в этом…
$492,802
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 126 м²
CHA4435 Современный комплекс вилл в районе Чалонг!Завершение строительства от 2 до 4 месяце…
$228,161
Вилла в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла
Ban Nai Trok, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
TheLarimar Villabrochure освещает премиальный проект умного дома в Чалонге, Пхукет, позицион…
$480,020
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Стоимость: 14,9 млн. THB 📍 Расположение: Чалонг, Пхукет Шагните в комфорт и спокойствие с эт…
$464,731
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 503 м²
CHA22637 Это уникальная возможность владеть одной из частных вилл в тихом жилом анклаве все…
$1,06 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Откройте для себя комфорт и стиль в этом прекрасно отремонтированном современном доме - идеа…
$277,591
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 450 м²
CHA6901 Великолепная вилла на продажу!5 спален3 ванные комнаты, 1 открытая ванная комнатаЗе…
$739,112
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Эта красивая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами предлагает современный дизайн, комфор…
$638,147
Вилла в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла
Ban Nai Trok, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 338 м²
Larimar Villas - Прибрежное святилище в сердце Пхукета Larimar Villas - это роскошное убежищ…
$555,806
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Количество этажей 5
$1,12 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 737 м²
CHA22349 Эта грандиозная вилла с 4 спальнями предлагает роскошный образ жизни с современным…
$1,79 млн
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
CHA6709 Эта просторная вилла расположена в тихом районе Чалонг, окруженном тропическими пей…
$607,357
Вилла 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Enjoy luxury living in Phuket, Thailand's most popular resort. This stunning new villa in M…
$213,825
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 428 м²
CHA21897 Расположенная в уважаемом районе Чалонг, эта исключительная роскошная вилла предла…
$735,899
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Испытайте изысканное сочетание уединения, комфорта и технологий в Elite Chalong Villa, бутик…
$623,453
