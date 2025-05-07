Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Тхаланг
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
777
Си Сунтон
217
Теп Красатти
202
Са Кху
69
Показать больше
1 387 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 548 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$912,858
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Ocean Hills Phuket идеально подходит …
$958,660
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Ваш идеальный дом и инвестиция на Пхукете!Высокий спрос на аренду (ROI 6-8% годовых)!Доступн…
$457,945
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
До моря 1000 м, Полная меблировкаО комплексе:Роскошные виллы с большими частными территориям…
$715,352
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 644 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$1,95 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 528 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$1,48 млн
Оставить заявку
Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 570 м²
BAN6199: The Laguna area is considered the most developed area for a quiet life. It is well …
$806,970
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 1/2
До моря 2000 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы с площадью от 400…
$1,62 млн
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$735,958
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 437 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$969,691
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Manisa Villas – Phase II Pasak идеаль…
$387,482
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
Уникальная инвестиционная возможность: роскошные виллы с великолепным видом на море!Всего в …
$629,666
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 1/2
До моря 50 мО комплексе:Пляжный курорт с полным спектром услуг, включающий виллы с частными …
$1,09 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 627 м²
Количество этажей 1
Инвестиционно - привлекательный объект! Доходность от 7%!Рассрочка!Вблизи многочисленных пля…
$1,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто мечтает о роскошной жизни н…
$677,283
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 873 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для семей, любителей …
$2,23 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$950,858
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто жаждет р…
$873,640
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 516 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Narana Villa Phuket идеально подходит…
$895,708
Оставить заявку
Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 450 м²
LAY5500: Luxury Villa has one of the best locations in Phuket. Set on a private hillside est…
$1,86 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 394 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семей с детьми, активных…
$821,329
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
Изысканный вилловый комплекс на Пхукете, представляющий собой уникальную возможность для инв…
$844,832
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 760 м²
Этаж 1/1
До моря: 150 м, Гарантия доходаО комплексе:В уединенной бухте Пхукета расположены 37 частных…
$3,48 млн
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 886 м²
Этаж 1/1
До моря: 150 м, Гарантия доходаО комплексе:В уединенной бухте Пхукета расположены 37 частных…
$3,78 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 5 комнат
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 722 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Narana Villa Phuket идеально подходит…
$1,58 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 626 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для тех, кто мечтает о роскошном отды…
$1,33 млн
Оставить заявку
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 345 м²
CHE4889: Эта вилла является ярким примером простого баланса, успешно сочетающего современнос…
$542,331
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 1/2
До моря 800 м, Полная меблировкаО комплексе:Новый проект представляет из себя современный жи…
$957,029
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Если вы мечтаете о роскошной жизни в …
$400,185
Оставить заявку

Типы недвижимости в Тхаланге

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти