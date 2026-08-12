Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Пхукете, Таиланд

;
Пхукет
34
Чонг Тале
755
Си Сунтон
246
Равай
241
Показать больше
2 024 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Premium Premium
Дом 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с 3 спальнями в Таланге по суперцене - 4,75 млн бат!   Продаётся совре…
$147,395
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
TOP TOP
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Раваи всего за 19,9 млн бат Представляе…
$594,450
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 556 м²
Количество этажей 1
код 20260716111151 Эксклюзивная современная вилла с потрясающим видом, расположенная в од…
$2,36 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
DD CO DEDD CO DE
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Расположенная в безмятежном анклаве Sai Taan Estate в желанном районе Пхукета Bang Tao, вилл…
$2,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Расположенная в безмятежном анклаве Sai Taan Estate в желанном районе Пхукета Bang Tao, вилл…
$2,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с бассейном и действующим арендатором в Раваи, Пхукет!Продажа от собственника!…
$157,623
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 793 м²
Количество этажей 2
Код: 20260715044724 Представьте себе утро с видом на море, собственный инфинити-бассейн и…
$7,90 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
Представьте, что вы просыпаетесь с впечатляющим ботаническим видом на свою частную роскошную…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 910 м²
Роскошная жизнь в сердце мыса ЯмуРасположенный в престижном На полуострове Кейп-Яму эта вилл…
$7,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
Представьте, что вы просыпаетесь с впечатляющим ботаническим видом на свою частную роскошную…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 910 м²
Роскошная жизнь в сердце мыса ЯмуРасположенный в престижном На полуострове Кейп-Яму эта вилл…
$7,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Расположенная в безмятежном анклаве Sai Taan Estate в желанном районе Пхукета Bang Tao, вилл…
$2,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Количество этажей 1
код 20260716111135 Представляем эксклюзивные апартаменты премиум-класса, расположенные на…
$5,70 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 455 м²
Просторная вилла с 4 спальнями и бассейном в престижном районе Bang Tao!Уникальная возможнос…
$1,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
код 20260729125037 Стильная новая вилла с собственным бассейном в популярном районе Layan…
$682,025
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 626 м²
Количество этажей 1
код 20260720082400 Площадь: 349 м² (внутренняя) + 182 м² (внешняя) Участок: сад 61 м…
$4,34 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 424 м²
Представьте, что вы просыпаетесь с впечатляющим ботаническим видом на свою частную роскошную…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 910 м²
Роскошная жизнь в сердце мыса ЯмуРасположенный в престижном На полуострове Кейп-Яму эта вилл…
$7,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 414 м²
Количество этажей 1
код 20260714153314 Это идеальное сочетание приватности, современной архитектуры и курортн…
$2,89 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 1
Бутик-комплекс из 16 современных вилл с 3–4 спальнями в районе Pru Jampa
$425,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с частным бассейном и дизайнерским ремонтом рядом с UWC International School…
$884,114
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ OZONE VILLA – Банг Тао / Чернг Талай ✦ Готовая современная вилла с частным бассейном и 3 …
$913,148
НДС
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Готовый трехуровневый дом с 4 спальнями в районе Кату-Патонг за 15,9 млн бат   Продает…
$477,440
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Эти виллы в Манике, Бангтао отличаются простотой и элегантностью. Виллы с просторными интерь…
$912,000
Оставить заявку
Дом в Thalang, Таиланд
Дом
Thalang, Таиланд
$161,928
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Готовый дом с бассейном в 5 минутах от международной школы BIS - 15,9 млн бат   Продае…
$487,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 472 м²
Количество этажей 2
Вилла с 4-мя спальнями и 5-ю ванными комнатами в комплексе Aya Luxury Pool Villa Вилла заним…
$1,11 млн
Оставить заявку
Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 428 м²
Amber Chamber - это роскошное сообщество вилл на склоне холма в центре Пхукета, предназначен…
$987,675
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 441 м²
Этаж 1/1
КОНЦЕПТ ПРОЕКТА Новый комплекс вилл в балинезийском стиле находится в "зеленом" районе Лайян…
$1,18 млн
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Проект расположен на зеленом склоне рядом с пляжами Патонг, Три Транг и Парадайз и подходит …
$1,01 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Пхукете

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти