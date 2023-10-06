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1 874 объекта найдено
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Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
5
430 м²
1
The BANGTAO District is the epitome of luxury in Phuket. Located just minutes from the airp…
€2,18 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
300 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
5
590 м²
1
€1,11 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
5
590 м²
1
€1,34 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
8
1 216 м²
1
Botanica Luxuryholds the most desirable address in Phuket and will recognize elite residenc…
€3,70 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
430 м²
1
€1,38 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
6
588 м²
1
€1,81 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
7
777 м²
1
€2,36 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
6
1 100 м²
2
€3,24 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
6
7
1 700 м²
2
€4,98 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
467 м²
1
€982,400
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
479 м²
1
€1,02 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
4
4
625 м²
€1,97 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
5
8
1 208 м²
€3,70 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
4
300 м²
1
€616,407
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
4
413 м²
1
€829,030
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
320 м²
1
€713,502
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
507 м²
RESALE. Just above Kata Bay, with stunning views over sandy beaches and the ocean beyond, su…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
5
7
681 м²
RESALE. A modern and very spacious family home with 2 kitchens, outdoor barbeque area, full …
€894,291
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
4
4
600 м²
2
На первом этаже двухэтажной виллы вы найдете террасу с частным бассейном, обеденную зону на …
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
4
296 м²
RESALE. Set high on this exclusive estate, offering stunning views of the luxurious landscap…
€689,881
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
5
260 м²
RESALE. On a hill hidden behind 3 metre walls and overlooking Patong Bay, close enough to fu…
€769,136
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
4
39 385 м²
OFFPLAN. Not just another pool villa … this is the home you’ve been looking for, set in a gr…
€751,702
Рекомендовать
Дом в центре города
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
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Дом
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж
Пхукет, Таиланд
Ocean View Cottages - новый тропический современный проект класса люкс расположенный на холм…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Пхукет, Таиланд
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Пхукет, Таиланд
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Пхукет, Таиланд
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку…
Цена по запросу
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Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
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