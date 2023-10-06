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Дома в Пхукет, Таиланд

Кату
10
Кхок Клой
10
Патонг
8
1 874 объекта найдено
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
The BANGTAO District is the epitome of luxury in Phuket. Located just minutes from the airp…
€2,18 млн
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
€1,11 млн
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
€1,34 млн
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 216 м²
Количество этажей 1
Botanica Luxuryholds the most desirable address in Phuket and will recognize elite residenc…
€3,70 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
€1,38 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 588 м²
Количество этажей 1
€1,81 млн
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 777 м²
Количество этажей 1
€2,36 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
€3,24 млн
Дом 6 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 2
€4,98 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 467 м²
Количество этажей 1
€982,400
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Количество этажей 1
€1,02 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
€1,97 млн
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 208 м²
€3,70 млн
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
€616,407
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Количество этажей 1
€829,030
Дом 3 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
€713,502
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 507 м²
RESALE. Just above Kata Bay, with stunning views over sandy beaches and the ocean beyond, su…
€1,15 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 681 м²
RESALE. A modern and very spacious family home with 2 kitchens, outdoor barbeque area, full …
€894,291
Дом 4 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
На первом этаже двухэтажной виллы вы найдете террасу с частным бассейном, обеденную зону на …
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
RESALE. Set high on this exclusive estate, offering stunning views of the luxurious landscap…
€689,881
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
RESALE. On a hill hidden behind 3 metre walls and overlooking Patong Bay, close enough to fu…
€769,136
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 39 385 м²
OFFPLAN. Not just another pool villa … this is the home you’ve been looking for, set in a gr…
€751,702
Дом в центре города в Пхукет, Таиланд
Дом в центре города
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Дом в Пхукет, Таиланд
Дом
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Коттедж в Пхукет, Таиланд
Коттедж
Пхукет, Таиланд
Ocean View Cottages - новый тропический современный проект класса люкс расположенный на холм…
Цена по запросу
Дом в центре города в Пхукет, Таиланд
Дом в центре города
Пхукет, Таиланд
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку…
Цена по запросу
Дом в центре города в Пхукет, Таиланд
Дом в центре города
Пхукет, Таиланд
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку…
Цена по запросу
Дом в центре города в Пхукет, Таиланд
Дом в центре города
Пхукет, Таиланд
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Пхукет

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

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