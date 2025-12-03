Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Паттайе, Таиланд

виллы
34
таунхаусы
6
45 объектов найдено
Дом 4 спальни в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 232 м²
Beautiful Pool Villa for Sale – 4 Bedrooms, 5 Bathrooms | South PattayaReady to Move In Deta…
$491,151
Оставить заявку
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2/2
Новый двухэтажный дом в современном стиле - тип A это идеальный вариант для инвестиций с цел…
$315,489
Оставить заявку
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Таунхаус после ремонта рядом с Тепразит Найт Маркет, Паттайя Продаётся двухэтажный таунхаус…
$147,228
Оставить заявку
Century 21Century 21
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Дизайн вилл выполнен в уникальном Японском современном стиле Комплекс состоит из 7 двухэтажн…
$828,159
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
New Bali style villas project located at Layan green area, rounded with Hevea trees. Just a …
$1,51 млн
Оставить заявку
Вилла в Na Kluea, Таиланд
Вилла
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
4 - этажный дом находится в районе Naklua в шаговой доступности от самого чистого и уютного …
$876,359
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 816 м²
Этаж 1/1
Majestic Residence – Элитный комплекс вилл у моря в районе Пратамнак-Хилл, Паттайя Majestic…
$2,10 млн
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя уникальное пространство, где роскошь сочетается с природной гармонией и ку…
$828,159
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
ID PT 1006 Виллы-таунхаусы Maxx Villa с бассейном 2 спальни, 3 ванные  MAXX PATTAYA — …
$140,000
Оставить заявку
AuraAura
Вилла в Na Kluea, Таиланд
Вилла
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный дом находится в районе Naklua рядом с самым чистым и уютным пляжем в городе Wong…
$209,450
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Pool Villa for Sale – Thappaya Soi 5, Central Pattaya Property Details: 3 Bedrooms, 2 Bathro…
$252,989
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 540 м²
Этаж 2/2
Просторная вилла с 6 спальнями на продажу в Aekmongkol Village 2, Чаяпруек, Паттайя Предлаг…
$915,795
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 444 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя уникальное пространство, где роскошь сочетается с природной гармонией и ку…
$1,58 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Дом 3 спальни
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Veranda Residence Pattaya offers luxury beachfront living in Na Jomtien, combining modern de…
$413,100
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
2- этажный дом с бассейном в поселке Baan Fah Rim Hadd Village в районе Джомтьен в шаговой д…
$417,147
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Вилла в комплексе Jomtien Park Villas — это воплощение роскоши, приватности и утончённого тр…
$854,450
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Villa Norway и Residence1 — таунхаусы у моря   Villa Norway — уютный комплекс таунхаусов в…
$245,380
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Просторная вилла с 5 спальнями на продажу, Теппрасит, Паттайя Предлагается к продаже полнос…
$652,887
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Новая современная европейская вилла с бассейном, 4 спальнями и 4 ванными комнатами, отдельно…
$905,251
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с бассейном в сердце Паттайи!THE LAVISH — это эксклюзивный проект современны…
$519,850
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Modern Pool Villa for Sale – Only 3.5 KM from Jomtien Beach Step into comfort and style with…
$274,565
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Вилла и приусадебный участок по флиппинг всего в нескольких минутах ходьбы до моря.  Идеальн…
$657,269
Оставить заявку
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Новый двухэтажный дом с бассейном в современном стиле - тип С с удобной и эргономичной плани…
$255,459
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Green Field Villas — поселок с современной инфраструктурой, расположенный в Восточной Паттай…
$125,319
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Дом 3 спальни
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Veranda Residence Pattaya offers luxury beachfront living in Na Jomtien, combining modern de…
$413,100
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 2/2
View Point Village
$740,523
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Элитные виллы с приватными бассейнами в сердце Паттайи!Роскошная жизнь в закрытом комьюнити …
$618,206
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 5/5
Townhouse Pratumnak soi 5
$744,905
Оставить заявку
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Новый двухэтажный дом с бассейном в современном стиле - тип С с удобной и эргономичной плани…
$249,762
Оставить заявку
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Вилла в комплексе Jomtien Park Villas — это воплощение роскоши, приватности и утончённого тр…
$911,413
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти