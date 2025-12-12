Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Равай
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Равае, Таиланд

виллы
391
таунхаусы
4
дуплексы
7
405 объектов найдено
Дом 2 спальни в Равай, Таиланд
Дом 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$453,827
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 374 м²
Вилла Aqua Plus Villa Пхукет, премиальная коллекция из пяти роскошных частных вилл в бассейн…
$920,105
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Расположенный на исключительно большом земельном участке площадью 2000 кв.м, этот 4-комнатны…
$935,700
Sky ApartmentsSky Apartments
Дом 2 спальни в Равай, Таиланд
Дом 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$401,748
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Расположенная в тихом жилом районе Равай, эта красиво оформленная вилла в средиземноморском …
$898,272
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 401 м²
Откройте для себя новый стандарт тропической роскоши в Grand Sea Through Villas, эксклюзивно…
$898,272
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Испытайте роскошный тропический образ жизни в этой новой вилле с 4 спальнями, расположенной …
$1,12 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Эта современная и просторная вилла с 4 спальнями и 5 ванными комнатами является частью экскл…
$1,16 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Стартовая цена: THB 37 500 000 Испытайте исключительный остров, живущий в этой совершенно но…
$1,17 млн
VernaVerna
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Мандла Ревелль Вилла - это роскошная, готовая к перемещению недвижимость в Равай, Пхукет, ст…
$1,16 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 447 м²
Эта просторная вилла с 5 спальнями и 6 ванными комнатами в Равай, Пхукет, предлагает исключи…
$932,581
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 583 м²
Эта полностью отремонтированная вилла Равай на продажу является редкой возможностью иметь пр…
$1,12 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Расположенная в жилом районе Равай, эта прекрасно отремонтированная вилла сочетает в себе эл…
$1,20 млн
Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Замечательные виллы с собственным бассейном в тихом районе Раваи …
$309,103
Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 431 м²
Этаж 1/2
Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы в современном дзен-дизайне с высокими потолками (…
$975,287
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном и террасой для отдыха площадью 51 кв.м. Вилла с 3-я спальнями…
$792,438
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Комплекс из трех вилл расположен в 900 метрах от пляжа Nai Harn. Каждая вилла площадью по 20…
$1,85 млн
Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремитс…
$387,482
Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$527,102
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Расположенная всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Равай и его оживленного рынка мореп…
$492,802
Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремитс…
$413,314
Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Замечательные виллы с собственным бассейном в тихом районе Раваи …
$347,740
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 129 м²
NAI4956 Представляем вашему вниманию проект в современном/современном стиле, расположенный …
$360,276
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 300 м²
RAW21910 Побалуйте себя привлекательной атмосферой тепла, надежности и роскоши в этом очаро…
$1,32 млн
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном и террасой для отдыха площадью 51 кв.м. Вилла с 3-я спальнями,…
$792,438
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Испытайте современную тропическую жизнь в Quinta Lane Villa, эксклюзивной коллекции из шести…
$483,445
Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Этаж 1/2
Готов к заездуО комплексе:Проект включает 5 зданий и 20 юнитов, предлагая высококачественные…
$740,190
Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-д…
$792,126
Вилла 2 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет ком…
$288,495
Вилла 3 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Civetta Grand Villas идеально подходи…
$1,05 млн
Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
