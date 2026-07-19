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Дома в Пхетчабури, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла в Sam Phraya, Таиланд
Вилла
Sam Phraya, Таиланд
Испытайте максимальный комфорт и роскошь в этой потрясающей вилле с 3 спальнями в Хуа Хин, Т…
$181,430
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Sam Phraya, Таиланд
Дом
Sam Phraya, Таиланд
$117,089
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Пхетчабури, Таиланд

Недорогая
Элитная
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