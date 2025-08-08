Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Хуахин
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Хуахине, Таиланд

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Хуахин, Таиланд
Дом 5 комнат
Хуахин, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 428 м²
Этаж 2/2
Эта уникальная вилла с бассейном имеет два отдельных здания: одно предназначено для проживан…
$867,133
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Хуахин, Таиланд
Вилла
Хуахин, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представляем новый частный проект виллы в Хуа Хин, курорт на пляже, где город встречается с …
$370,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хуахине, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти