Дома в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
237
268 объектов найдено
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 570 м²
Откройте для себя непревзойденную тропическую жизнь в этой изысканной вилле с 4 спальнями и …
$1,81 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 556 м²
LAY22774 Эта недавно законченная вилла с 5 спальнями в Лаяне предлагает щедрое внутреннее и…
$2,51 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Три Вананда является знаковым оздоровительным и жилым сообществом в Центральном Пхукете, пре…
$1,68 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 381 м²
Расположенный в одном из самых востребованных жилых районов Пхукета, Serene Villas предлагае…
$966,890
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 548 м²
Изысканный дизайн | Prime Location | Надежный разработчик Опыт тропической жизни переопредел…
$1,20 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Расположенная в эксклюзивной Botanica Foresta (фаза 10) в Теп Красатти, Таланг, эта совершен…
$1,49 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Муана Серени Cherng Talay - это частное закрытое поместье из 20 одноэтажных роскошных вилл в…
$859,599
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Расположенная в престижной Botanica Foresta (фаза 10) в Теп Красатти, Таланг, эта элегантная…
$1,33 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Исключительная стоимость | Новая 4-комнатная вилла в Foresta Estate, Pru JampaOffered на 41 …
$1,28 млн
Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Просторная новая вилла с частным бассейном на продажу. Идеальное сочетание большого жилого п…
$235,627
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 532 м²
Всего в 10 минутах от пляжа Лаян, эта вилла представляет собой недавно завершенную виллу с б…
$1,23 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 413 м²
Муана Серени Cherng Talay - это частное закрытое поместье из 20 одноэтажных роскошных вилл в…
$1,04 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 473 м²
Anchan Mountain Breeze - это эксклюзивная вилла, расположенная в спокойном местечке Теп Крас…
$1,02 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 381 м²
Откройте для себя Serene Villas, престижную коллекцию роскошных резиденций, расположенных в …
$935,700
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 433 м²
Изысканная тропическая жизнь в одном из самых престижных усадеб Пхукета Эта совершенно новая…
$1,12 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 451 м²
Эта элегантная вилла с 4 спальнями в бассейне в застройке Anchan Flora предлагает идеальное …
$1,19 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 106 м²
TAL6515 Современная вилла с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Площадь земельного у…
$190,406
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Три Вананда является знаковым оздоровительным и жилым сообществом в Центральном Пхукете, пре…
$1,96 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Mali Villas - это эксклюзивная жилая застройка всего 7 роскошных вилл в бассейне, спрятанных…
$869,889
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит ро…
$574,625
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Три Вананда является знаковым оздоровительным и жилым сообществом в Центральном Пхукете, пре…
$1,68 млн
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет рос…
$839,241
Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подойдет для тех, кто ищет р…
$1,26 млн
Вилла 4 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 709 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремитс…
$1,44 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
TAL22614 Погрузитесь в мир заниженной элегантности и тропического очарования с этой красиво…
$536,311
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 404 м²
Количество этажей 1
Вилла Тип C: с тремя спальнями + многофункциональная комната и четырьмя ванными. В комплексе…
$1,34 млн
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для взыскательных инвесторов…
$559,697
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит …
$918,476
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
CHE22638 Эта эксклюзивная коллекция вилл с частным бассейном предлагает уникальное сочетани…
$847,308
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 462 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто стремится к роскошной и совр…
$919,481
