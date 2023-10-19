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Дома в Чонбури, Таиланд

Паттайя
34
35 объектов найдено
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 492 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€240,434
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 380 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€204,285
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 260 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€165,950
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 244 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€160,547
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке площадью 383 квадратных метра, жилая площадь дома 199 …
€205,443
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 260 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€180,052
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 200 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€152,862
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе П…
Цена по запросу
Дом в центре города в Паттайя, Таиланд
Дом в центре города
Паттайя, Таиланд
Уютная вилла в большом коттеджном комплексе Baan Dusit Pattaya, в 15 км от центра Паттайи и …
Цена по запросу
Дом в центре города в Паттайя, Таиланд
Дом в центре города
Паттайя, Таиланд
Arom Jomtien Pattaya - бутик-резиденция высокого качества, расположенный в курортном городе …
Цена по запросу
Дом в центре города в Паттайя, Таиланд
Дом в центре города
Паттайя, Таиланд
NARITA VILLA - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс…
Цена по запросу
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 497 м²
Этаж 1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€743,825
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Этаж 1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€362,159
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Этаж 1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€362,803
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Этаж 1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€343,654
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Этаж 1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€337,145
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете парт…
€232,493
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете парт…
€406,151
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслуживае…
€812,587
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслуживае…
€540,807
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ОБ ОБЪЕКТЕ: Новая шикарная вилла в закрытом охраняемом поселке с собственной большой те…
€877,780
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€226,799
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€663,317
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€616,818
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€236,289
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€355,857
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
The Infini Pattaya — это закрытое комьюнити, состоящее всего из 14 вилл с собственным бас…
€404,158
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслужи…
€1,03 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
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€265,003
Вилла 3 спальни с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€145,745

Типы недвижимости в Чонбури

виллы

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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