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Дома в Чонбури, Таиланд

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Паттайя
232
Нонг-Пру
153
Банг-Ламунг
26
Банг Саре
25
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910 объектов найдено
Дом 4 спальни в Huai Yai, Таиланд
Дом 4 спальни
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторный семейный дом в ПаттайеИспытайте идеальное сочетание комфорта, стиля и удобства в …
$419,646
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Дом 5 спален в mab fakthxng, Таиланд
Дом 5 спален
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Бассейн Вилла на продажу Huay Yai East Pattaya Эта вилла для бассейна на продажу в Хуай Яй, …
$364,701
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Дом 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-комнатный дом на продажу - загородный клуб СиамаЭтот ухоженный двухэтажный дом …
$151,754
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Дом 2 спальни в Банг-Ламунг, Таиланд
Дом 2 спальни
Банг-Ламунг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Три спальни Office 2 для продажи в Восточной ПаттайеРасположенный в Восточной Паттайе, этот …
$340,672
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Дом 4 спальни в Huai Yai, Таиланд
Дом 4 спальни
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вилла на продажу - Khao Тало Испытайте максимальный комфорт, стиль и удобство с этой потряс…
$362,351
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Дом 4 спальни в Huai Yai, Таиланд
Дом 4 спальни
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Элегантная 4-комнатная вилла на продажу в Восточной ПаттайеШагните в роскошную жизнь с этой …
$430,486
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Дом 5 спален в Банг Саре, Таиланд
Дом 5 спален
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Две частные виллы на продажу в Bang SarayЭта исключительная недвижимость предлагает редкую в…
$516,660
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Дом 3 спальни в Банг-Ламунг, Таиланд
Дом 3 спальни
Банг-Ламунг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Одноместный дом 3 спальни на продажу в Тахиан ТиаОткройте для себя идеальный семейный дом в …
$108,086
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Дом 3 спальни в Pong, Таиланд
Дом 3 спальни
Pong, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Частный бассейн Вилла с тремя спальнями на продажу в МабпрачанеЭта изысканная вилла с тремя …
$318,810
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Дом 5 спален в Нонг-Пру, Таиланд
Дом 5 спален
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Бассейн Вилла 5 Спальня для продажи в Восточной ПаттайеЭта недавно построенная вилла с бассе…
$616,307
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Дом 5 спален в Нонг-Пру, Таиланд
Дом 5 спален
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла для продажи в Восточной Паттайе рядом со школой регентов Эта роскошная вилла…
$471,073
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Дом 3 спальни в Банг-Ламунг, Таиланд
Дом 3 спальни
Банг-Ламунг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Одноместный дом на продажу - Восточная ПаттайяОткройте для себя очаровательный дом, идеально…
$98,795
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Дом 5 спален в Паттайя, Таиланд
Дом 5 спален
Паттайя, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Роскошная 5-комнатная вилла для бассейна на продажу в Chaiyapruek Jomtien, Паттайя Откройте …
$665,580
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Вилла в mab fakthxng, Таиланд
Вилла
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 1/1
Дом в популярном поселке " Baan Dusit Pattaya - 1". На территории: открытый бассейн, терраса…
$404,718
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Дом 4 спальни в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла Corner Plot Pool для продажи Mabprachan East Pattaya Эта угловая вилла для бассейна на…
$334,310
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Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Новый двухэтажный дом с бассейном в современном стиле - тип С с удобной и эргономичной плани…
$259,286
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Дом 3 спальни в Нонг-Пру, Таиланд
Дом 3 спальни
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 Спальня Таунхаус на продажу в Восточной ПаттайеЭтот просторный таунхаус расположен в желат…
$67,157
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
$362,475
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Pong, Таиланд
Вилла
Pong, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Уютный одноэтажный дом на продажу в Raviporn City Home Village, Восточная Паттайя Raviporn …
$355,351
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Дом 4 спальни в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная вилла для бассейна на продажу Mabprachan East Pattaya 4 спальни полностью обустрое…
$392,054
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Дом 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современная вилла для бассейна на продажу - всего 3,5 км от пляжа ДжомтьенШагните в комфорт …
$274,565
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Дом 5 спален в Нонг-Пру, Таиланд
Дом 5 спален
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Роскошная вилла на продажу Mabprachan East Pattaya Эта роскошная вилла на продажу в Мабпрача…
$1,67 млн
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Дом 3 спальни в Huai Yai, Таиланд
Дом 3 спальни
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошный бассейн Резиденция на продажу в Тунг Клом ТалманИспытайте комфорт и удобство в это…
$305,056
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Дом 3 спальни в mab fakthxng, Таиланд
Дом 3 спальни
mab fakthxng, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дом 3 Спальня на продажу Восточная ПаттайяЭтот трехэтажный дом стоит в Восточной Паттайе и п…
$179,627
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Вилла в Банг Саре, Таиланд
Вилла
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы с бассейном для жизни, о которой вы мечтали. Layan Bangsare Beach – прое…
$423,842
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Дом 5 спален в Huai Yai, Таиланд
Дом 5 спален
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Просторный 5-комнатный дом на продажу - место в Восточной ПаттайеЭта красивая недвижимость и…
$232,276
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Дом 4 спальни в Huai Yai, Таиланд
Дом 4 спальни
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Современная двухэтажная вилла для бассейна на продажу в Хуай Яй Откройте для себя эту краси…
$306,605
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Дом 3 спальни в Huai Yai, Таиланд
Дом 3 спальни
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Бассейн View Villa 3 Спальня на продажу Восточная ПаттайяЭта вилла с видом на бассейн на про…
$402,612
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Вилла в Huai Yai, Таиланд
Вилла
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
1х этажная Вилла с 4 спальнями и большим бассейном, большая гостиная, сад. Большая территори…
$1,15 млн
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Дом 3 спальни в Нонг-Пру, Таиланд
Дом 3 спальни
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
3 Спальня Одноэтажный бассейн Вилла на продажу Восточная ПаттайяЭта совершенно новая одноэта…
$247,452
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Типы недвижимости в Чонбури

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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

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