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35 объектов найдено
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Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
4
3
199 м²
2/2
2-х этажный дом расположен на участке 492 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€240,434
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
4
3
199 м²
2/2
2-х этажный дом расположен на участке 380 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€204,285
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
4
3
199 м²
2/2
2-х этажный дом расположен на участке 260 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€165,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
4
3
199 м²
2/2
2-х этажный дом расположен на участке 244 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€160,547
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
4
3
199 м²
2/2
2-х этажный дом расположен на участке площадью 383 квадратных метра, жилая площадь дома 199 …
€205,443
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
4
3
199 м²
2/2
2-х этажный дом расположен на участке 260 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€180,052
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Паттайя, Таиланд
4
3
199 м²
2/2
2-х этажный дом расположен на участке 200 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
€152,862
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе П…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Паттайя, Таиланд
Уютная вилла в большом коттеджном комплексе Baan Dusit Pattaya, в 15 км от центра Паттайи и …
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Паттайя, Таиланд
Arom Jomtien Pattaya - бутик-резиденция высокого качества, расположенный в курортном городе …
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Паттайя, Таиланд
NARITA VILLA - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
6
4
497 м²
1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€743,825
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
6
4
302 м²
1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€362,159
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
6
4
302 м²
1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€362,803
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
6
4
302 м²
1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€343,654
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с высокоскоростным доступом к интернету
Паттайя, Таиланд
6
4
302 м²
1/2
Продаются новые высококачественные виллы в уникальном месте. Быстрый доступ к шоссе, услугам…
€337,145
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
5
5
2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете парт…
€232,493
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
5
5
2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете парт…
€406,151
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
4
4
2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслуживае…
€812,587
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
4
4
1
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслуживае…
€540,807
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
6
3
2
ОБ ОБЪЕКТЕ: Новая шикарная вилла в закрытом охраняемом поселке с собственной большой те…
€877,780
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
4
2
1
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€226,799
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
6
3
2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€663,317
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
4
3
1
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€616,818
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
5
4
2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€236,289
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
4
2
2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€355,857
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
5
4
2
The Infini Pattaya — это закрытое комьюнити, состоящее всего из 14 вилл с собственным бас…
€404,158
1
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
5
5
2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслужи…
€1,03 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Паттайя, Таиланд
4
2
280 м²
3
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€265,003
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка
Паттайя, Таиланд
4
1
106 м²
1
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€145,745
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