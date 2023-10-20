ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Кату
Дома
Дома в Кату, Таиланд
виллы
6
Дом
Очистить
8 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 6 спален с видом на горы, с видом на город, с видом на озеро
Кату, Таиланд
6
7
948 м²
3
Описание THE PRIVA - это новый жилой комплекс, расположенный на территории живописного гольф…
€1,09 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с Pool
Кату, Таиланд
4
3
200 м²
RESALE. Поклонникам и энтузиастам гольфа понравится близость виллы в стиле отдыха к полю для…
€391,198
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
7
8
1 200 м²
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, новое здание
Кату, Таиланд
7
6
550 м²
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
€516,382
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
3
4
360 м²
RESALE. Расположен прямо на краю поля для гольфа Loch Palm, идиллического места для любителе…
€440,750
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Кату, Таиланд
4
3
1
€837,233
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кату, Таиланд
5
5
360 м²
RESALE. Цена снижена с THB14M до THB9.95M! Эта вилла с бассейном с 4 спальнями и 4 спальнями…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Кату, Таиланд
4
4
600 м²
ПЕРЕПРОДАЖА. Эксклюзивная вилла класса люкс, идиллически расположенная среди пышного озел…
€938,875
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL