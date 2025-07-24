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Дома в Пхукете, Таиланд

Пхукет
35
54 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 401.5 кв.м. Вилла находится в отли…
$1,47 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 401.5 кв.м. Вилла находится в отли…
$1,54 млн
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Дом 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Комплекс Baan Varij это 23 виллы площадью земельного участка от 630 – 893 кв.м., и жилого п…
$887,000
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 705 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 705 кв.м. Вилла находится в отлич…
$2,08 млн
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 585 м²
В комплексе: Проект занимает земельный участок площадью 7 629 кв.м (4,8 раи). На этой террит…
$700,000
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Дом 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Botanica Foresta эта 10 проект от застройщика Botanica Luxury Villas. Самый титулованный за…
$548,300
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Дом 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Mono Luxury Villas Pasak проект от застройщика The Attitude Club. Среди самых известных за…
$327,600
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Дом 7 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 7 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Вилла расположена на вершине холма, расположенная в очень тихом районе в охраняемом комплекс…
$1,89 млн
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Дом 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Комплекс вилл и таунхаусов VIP Galaxy расположен в 500 метрах от набережной Раваи. Набер…
$565,300
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Дом 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
? Расположен в районе с развитой инфраструктурой. Всего 15 минут на транспорте до центра гор…
$95,197
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Дом 7 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 7 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Ocean's Edge - это вилла в тайско-балийском стиле с 5 спальнями и 5 ванными комнатами на бер…
$2,63 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд Предл…
$520,409
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Роскошные Виллы в современном стиле премиум класса между Сурином и Банг Тао ! Детали объе…
$1,02 млн
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Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 892 м²
Количество этажей 1
Продается просторный 5-х комнатный дом с дизайнерским ремонтом площадью 1892 кв.м. Дом наход…
$6,00 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 684 м²
Количество этажей 1
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 684 кв.м. Вилла находится в отличн…
$2,15 млн
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
PHU3319 Этот 2-этажный 4-спальный семейный дом, расположенный недалеко от британской междун…
$370,573
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Дом 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Комплекс LAPISTA Lake View Tha Maprao состоит из 23 вилл на 2, 3 и 4 спальни. Комплекс расп…
$496,300
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Дом 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Kata Charme Villas это комплекс который состоит из 10 вилл с видами на Андаманское море райо…
$602,700
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Вилла в Tak Dad, Таиланд
Вилла
Tak Dad, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
KTH22617 Откройте для себя редкую возможность приобрести современную виллу на склоне холма …
$2,05 млн
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Дом 6 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 6 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
Вилла A-5, с пятью спальнями, расположенная на вершине хребта, с поистине впечатляющими пано…
$9,20 млн
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Дом 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Третья фаза Himmapana Villas представляет собой небольшой элитный поселок, расположенный на …
$619,967
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Дом 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается красивая 4-х комнатная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 420 кв.м. Вилла нахо…
$1,43 млн
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Виллы премиум класса рядом с международной школой. Стильные виллы, которые прекрасно подо…
$791,047
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Дом 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Поселок Lapista Pool Villas Pa-Klok состоит из семи вилл на 2 и 3 спальни. Все виллы с лич…
$416,800
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Таунхаус в Пхукет, Таиланд
Таунхаус
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
? Исключительный дом в продаже! ? Откройте для себя воплощение комфорта в этом просторном…
$191,723
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Дом 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Вилла Cool Water расположена на склоне холма с видом на Анданское море, и район Камала на з…
$455,700
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Дом 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя привлекательность этого просторного городского дома с огороженной территор…
$75,262
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Дом 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Уникальная вилла с панорамным видом на океан и горы расположена в высококлассном курорте Ind…
$1,59 млн
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Виллы в эко-локации с встроенной системой "умный дом" Виллы в эко-локации с встроенной си…
$612,601
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Дом 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Улучшенный семейный лофт идеально подходит для бюджетного семейного отдыха, но все же предл…
$262,300
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Типы недвижимости в Пхукете

виллы

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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