Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ко Кео
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Ко Кео, Таиланд

виллы
62
65 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Дом 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Готовый двухэтажный дом недалеко от международной школы BISP на Пхукете Просторный дом по…
$211,265
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 486 м²
KOH22046 Роскошная вилла 5BR/6Bath с частным бассейномПогрузитесь в роскошь с этой потрясаю…
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Откройте для себя безмятежную элегантность вилл Canopy Hills, эксклюзивной коллекции роскошн…
$1,44 млн
Оставить заявку
OneOne
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
ISL6485 Вилла расположена на восточном побережье Пхукета, вдали от туристических толп и ожи…
$4,68 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный вариант для семей, стремящи…
$1,42 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 749 м²
Количество этажей 1
Перспективные инвестиции! Выгодная возможность получения дохода от аренды. Краткосрочная или…
$1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
KOH22217 Дом в сердце Ко Кау Местонахождение: Koh Kaew: Расположен в отличном месте, предлаг…
$429,253
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Дом 4 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Современная вилла расположена в одном из самых комфортных районов центрального Пхукета - все…
$1,21 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KVARIS Real Estate
Языки общения
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
Навесные холмы Виллы - это удостоенное наград частное закрытое сообщество в центре Пхукета, …
$1,64 млн
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 356 м²
Исключительная возможность владеть совершенно новой, полностью меблированной роскошной вилло…
$779,750
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Стоимость: 6,79 млн. бат (Freehold available) Испытайте современный комфорт и функциональнос…
$218,018
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Canopy Hills Villas is an award-winning private gated community in central Phuket, designed …
$1,85 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
Количество этажей 1
Перспективные инвестиции! Выгодная возможность получения дохода от аренды. Краткосрочная или…
$753,932
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
Навесные холмы Виллы - это удостоенное наград частное закрытое сообщество в центре Пхукета, …
$1,64 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Количество этажей 1
Коллекция из 33 эксклюзивных вилл, расположенных в престижном районе рядом с British Interna…
$1,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 300 м²
TAL5874 Этот дом расположен в центре Пхукета в тихой и относительно неразвитой части остров…
$532,787
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 450 м²
TAL5941 Просторный дом в тропическом раю Пхукета - мечта многих людей. Это предложение може…
$914,121
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 332 м²
KOH22045 Элегантный и просторный 4BR/5Bath Вилла:Шагните в мир роскоши с этой тщательно раз…
$740,153
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Mouana Residence Ko Kaeo – идеальный …
$509,122
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Навесные холмы Виллы - это удостоенное наград частное закрытое сообщество в центре Пхукета, …
$1,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 832 м²
ISL6722 Первый в мире трехуровневый пентхаус с собственной пристанью для яхт.Преимущества:Н…
$2,78 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет от известного застройщика SANSIRI!До…
$261,203
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 4 комнаты в Ban Bang Ku, Таиланд
Дом 4 комнаты
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Готовая вилла с бассейном рядом с BIS International School, Пхукет всего за 11,9 млн бат! …
$382,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Навесные холмы Виллы - это удостоенное наград частное закрытое сообщество в центре Пхукета, …
$1,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Расположенный в мирном жилом районе Ко Кау, Mouana KK Villas - это совершенно новый роскошны…
$589,491
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 742 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на природу и высок…
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Мирный жилой дом, расположенный в хорошо зарекомендовавшей себя общине Chao Fah Garden Home …
$236,732
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
KOH22146 Представляем уникальную возможность для семьи, живущей среди потрясающих пейзажей …
$1,48 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на природу и высок…
$1,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
KOH22044 Испытайте роскошную жизнь в самом прекрасном месте в этой потрясающей вилле с 3 сп…
$629,447
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти