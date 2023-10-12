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Дома возле озера в Таиланде

Провинция Пхукет
1814
Пхукет
1758
Чонбури
23
Паттайя
22
Кхок Клой
10
Кату
8
Патонг
8
Пхангнга
3
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28 объектов найдено
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
€1,11 млн
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
€1,34 млн
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
€617,888
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Количество этажей 1
€831,022
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в этот исключительный дом, расположенный в престижных домах Лагуны, откуда …
€1,16 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 426 м²
Расположенный в живописном районе Банг Тао, всего в 1,5 км от изумрудного пляжа, данный прое…
€911,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 420 м²
Расположенный в живописном районе Банг Тао, всего в 1,5 км от изумрудного пляжа, данный прое…
€807,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 697 м²
Новый роскошный проект вилл в идеальном месте, в окружении пышной природы с видом на горы и …
€1,67 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 620 м²
Это новое продолжение уже построенного проекта, расположенного в тихом районе Лаян. Это мест…
€1,19 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 660 м²
Новый роскошный проект вилл в идеальном месте, в окружении пышной природы с видом на горы и …
€1,18 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла является частью знаменитого отеля Angsana Resort Villas на роскошном курорте Лагуна Пх…
Цена по запросу
Дом 6 спален с видом на горы, с видом на город, с видом на озеро в Кату, Таиланд
Дом 6 спален с видом на горы, с видом на город, с видом на озеро
Кату, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 948 м²
Количество этажей 3
Описание THE PRIVA - это новый жилой комплекс, расположенный на территории живописного гольф…
€1,07 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 671 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 502 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 502 м²
Количество этажей 2
€694,834
Дом 4 спальни с бассейном, с джакузи, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
На первом этаже двухэтажной виллы есть терраса с частным бассейном, открытая столовая, гости…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 5 спален с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 541 м²
Количество этажей 2
Комфортабельная вилла с ухоженным садом всего в метрах от пляжа Сурин. Вилла расположена в …
Цена по запросу
Дом 3 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
На первом этаже расположена просторная гостина и кухня. Кухни оснащена духовой печю, видяжно…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
На первом этаже расположена просторная гостина и кухня. Кухни оснащена духовой печю, видяжно…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
На первом этаже расположена просторная гостина и кухня. Кухни оснащена духовой печю, видяжно…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
В доме в престижных домах Laguna есть большой балкон с видом на самую широкую часть небольшо…
€1,03 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 2
Утны дом с одним из семых великолепных видов в Лагуне на коле и гольф поле. Дом отдыха Лагун…
€1,09 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Народный дом в престижном Laguna Homes имет болгарский сад на воде. Он охражен ландшафтным с…
€1,16 млн
Дом 2 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Тхай Меанг, Таиланд
Дом 2 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
€1,07 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 671 м²
Количество этажей 2
Комплекс состояший из новов резиденций с личными бассейнами дисложенно расположен вокруг из …
€1,05 млн
Дом 4 спальни с джакузи, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€476,090
Дом 4 спальни с бассейном, с джакузи, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
€488,957

Типы недвижимости в Таиланде

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