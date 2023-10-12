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Дома с видом на горы в Таиланде

Провинция Пхукет
1814
Пхукет
1758
Чонбури
23
Паттайя
22
Кхок Клой
10
Кату
8
Патонг
8
Пхангнга
3
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165 объектов найдено
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
€1,97 млн
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 208 м²
€3,71 млн
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе П…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Первоклассный таунхаус жилом комплексе Kata Top View, расположенный в районе Карон. В апарта…
Цена по запросу
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслужи…
€1,02 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Замысел этого проекта исходит из глубокого понимания ваших желаний и представлений о комфорт…
€221,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 246 м²
Замысел этого проекта исходит из глубокого понимания ваших желаний и представлений о комфорт…
€340,000
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 731 м²
Представленная вилла– это жемчужина Пхукета. Она воплощает в себе красоту архитектуры, место…
€1,30 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Бан Ката, Таиланд
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 847 м²
Великолепная вилла, расположенная на вершине холма на западном побережье Пхукета. С нее откр…
€2,37 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 080 м²
Новый современный проект представляет собой комплекс из восьми изысканных роскошных вилл, ид…
€2,86 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 713 м²
Новый современный проект представляет собой комплекс из восьми изысканных роскошных вилл, ид…
€1,82 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 656 м²
Новый проект от застройщика элитной недвижимости, представляет собой шесть частных вилл расп…
€1,04 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 656 м²
Новый проект от застройщика элитной недвижимости, представляет собой шесть частных вилл расп…
€1,10 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 426 м²
Расположенный в живописном районе Банг Тао, всего в 1,5 км от изумрудного пляжа, данный прое…
€911,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 420 м²
Расположенный в живописном районе Банг Тао, всего в 1,5 км от изумрудного пляжа, данный прое…
€807,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 617 м²
Новый уникальный бутик-проект, включающий в себя шесть современных вилл, расположенных в рай…
€1,05 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 444 м²
Новый уникальный бутик-проект, включающий в себя шесть современных вилл, расположенных в рай…
€795,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 697 м²
Новый роскошный проект вилл в идеальном месте, в окружении пышной природы с видом на горы и …
€1,67 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 409 м²
Концепция проекта основана на восхищении природой Пхукета. В каждом доме основным элементом …
€683,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 341 м²
Концепция проекта основана на восхищении природой Пхукета. В каждом доме основным элементом …
€527,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 330 м²
Это новое продолжение уже построенного проекта, расположенного в тихом районе Лаян. Это мест…
€645,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 446 м²
Концепция проекта основана на восхищении природой Пхукета. В каждом доме основным элементом …
€789,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 620 м²
Это новое продолжение уже построенного проекта, расположенного в тихом районе Лаян. Это мест…
€1,19 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 419 м²
Это новое продолжение уже построенного проекта, расположенного в тихом районе Лаян. Это мест…
€833,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Удобное расположение рядом с знаменитым Большим Буддой позволяет вам без труда оценить все п…
€497,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 416 м²
Удобное расположение рядом с знаменитым Большим Буддой позволяет вам без труда оценить все п…
€552,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Добро пожаловать в великолепную виллу, роскошное и современное место отдыха. Вилла выполнена…
€387,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 318 м²
Добро пожаловать в великолепную виллу, роскошное и современное место отдыха. Вилла выполнена…
€429,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 586 м²
Приглашаем вас познакомиться с вашим потенциальным идеальным домом на острове Пхукет. Этот н…
€898,000

Типы недвижимости в Таиланде

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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