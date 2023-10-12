ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Дома
Дома с видом на горы в Таиланде
Провинция Пхукет
1814
Пхукет
1758
Чонбури
23
Паттайя
22
Кхок Клой
10
Кату
8
Патонг
8
Пхангнга
3
Сураттани
3
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
165 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
4
4
625 м²
€1,97 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
5
8
1 208 м²
€3,71 млн
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе П…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Первоклассный таунхаус жилом комплексе Kata Top View, расположенный в районе Карон. В апарта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
5
5
2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслужи…
€1,02 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
144 м²
Замысел этого проекта исходит из глубокого понимания ваших желаний и представлений о комфорт…
€221,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
246 м²
Замысел этого проекта исходит из глубокого понимания ваших желаний и представлений о комфорт…
€340,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
6
731 м²
Представленная вилла– это жемчужина Пхукета. Она воплощает в себе красоту архитектуры, место…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бан Ката, Таиланд
6
1 847 м²
Великолепная вилла, расположенная на вершине холма на западном побережье Пхукета. С нее откр…
€2,37 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
5
1 080 м²
Новый современный проект представляет собой комплекс из восьми изысканных роскошных вилл, ид…
€2,86 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4
713 м²
Новый современный проект представляет собой комплекс из восьми изысканных роскошных вилл, ид…
€1,82 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
656 м²
Новый проект от застройщика элитной недвижимости, представляет собой шесть частных вилл расп…
€1,04 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
656 м²
Новый проект от застройщика элитной недвижимости, представляет собой шесть частных вилл расп…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
426 м²
Расположенный в живописном районе Банг Тао, всего в 1,5 км от изумрудного пляжа, данный прое…
€911,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
420 м²
Расположенный в живописном районе Банг Тао, всего в 1,5 км от изумрудного пляжа, данный прое…
€807,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
617 м²
Новый уникальный бутик-проект, включающий в себя шесть современных вилл, расположенных в рай…
€1,05 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
444 м²
Новый уникальный бутик-проект, включающий в себя шесть современных вилл, расположенных в рай…
€795,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4
697 м²
Новый роскошный проект вилл в идеальном месте, в окружении пышной природы с видом на горы и …
€1,67 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
409 м²
Концепция проекта основана на восхищении природой Пхукета. В каждом доме основным элементом …
€683,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
341 м²
Концепция проекта основана на восхищении природой Пхукета. В каждом доме основным элементом …
€527,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
330 м²
Это новое продолжение уже построенного проекта, расположенного в тихом районе Лаян. Это мест…
€645,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
446 м²
Концепция проекта основана на восхищении природой Пхукета. В каждом доме основным элементом …
€789,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
620 м²
Это новое продолжение уже построенного проекта, расположенного в тихом районе Лаян. Это мест…
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
419 м²
Это новое продолжение уже построенного проекта, расположенного в тихом районе Лаян. Это мест…
€833,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
290 м²
Удобное расположение рядом с знаменитым Большим Буддой позволяет вам без труда оценить все п…
€497,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
416 м²
Удобное расположение рядом с знаменитым Большим Буддой позволяет вам без труда оценить все п…
€552,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
270 м²
Добро пожаловать в великолепную виллу, роскошное и современное место отдыха. Вилла выполнена…
€387,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
318 м²
Добро пожаловать в великолепную виллу, роскошное и современное место отдыха. Вилла выполнена…
€429,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
586 м²
Приглашаем вас познакомиться с вашим потенциальным идеальным домом на острове Пхукет. Этот н…
€898,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Типы недвижимости в Таиланде
виллы
коттеджи
таунхаусы
Параметры недвижимости в Таиланде
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL