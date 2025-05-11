Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Чонге Тале, Таиланд

виллы
722
таунхаусы
31
дуплексы
24
778 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Элитные виллы Botanica Pru Jampa на Пхукете – инвестиция в райскую жизнь! 📍 Локация: ✔ Пре…
$512,587
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 411 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Вилла идеально подходит для семей, це…
$1,19 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Trichada Breeze идеально подхо…
$842,486
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу, предлагающую комфорт и стиль жизни н…
$807,265
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 810 м²
Этаж 1/2
До моря 2000 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы с площадью от 400…
$2,56 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: The Trinity Village идеально подходит…
$804,622
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 810 м²
Этаж 1/2
До моря 2000 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы с площадью от 400…
$2,56 млн
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет современное…
$735,532
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 1/2
До моря 2000 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы с площадью от 400…
$1,33 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 437 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$969,691
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$736,176
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$303,305
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 671 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет роскошное и…
$1,24 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Этаж 1/1
До моря 1000 м, Гарантия дохода 6%О комплексе:Комплекс состоит из 23 премиальных вилл в райо…
$1,52 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 800 м²
SUR5437: Побалуйте себя спокойствием виллы - одного из самых роскошных ультра-частных помест…
$5,50 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 468 м²
Этаж 1/2
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе: Жилой комплекс предлагает …
$1,15 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Шикарные виллы в 800 метрах от пляжа Банг Тао • Сдача: 2019 г. • До моря: 800 м • Спал…
$1,23 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 666 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Ocean Hills Phuket идеально подходит …
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Этаж 1/1
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Виллы премиального уровня с приватными бассей…
$590,576
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Этаж 1/1
Гарантия доходаО комплексе:Комплекс включает 8 одноэтажных вилл с одинаковой планировкой и у…
$822,162
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$353,364
Оставить заявку
Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 1 830 м²
LAY6435: Это необычная и уникальная вилла, расположенная на южном склоне региона Лайан, отку…
$1,82 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Этаж 1/2
Надежный застройщикО комплексе:Расположенный на 284,800 кв.м, проект предлагает пять стильны…
$1,47 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 887 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Isola Palms Phuket идеально подходит …
$1,69 млн
Оставить заявку
Таунхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$379,867
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет современное…
$632,422
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 1/2
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:На западной стороне Пхукета расположены 32 рос…
$1,77 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 444 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто стремится к роскошной и совр…
$944,515
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 411 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Вилла идеально подходит для семей, це…
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 1/3
До моря 1000 м, Полная меблировка, Готов к заездуО комплексе:Расположенные на склонах холма,…
$2,09 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти