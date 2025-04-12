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Продажа новостроек в Dan Samrong Subdistrict Municipality

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Многоквартирный жилой дом NUE SRINAKARIN
Многоквартирный жилой дом NUE SRINAKARIN
Бангкок, Таиланд
от
$60,038
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 43
Площадь 95 м²
1 объект недвижимости 1
Выгодные инвестиции! Доход от 5%!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!Дом сдан! Готов к заселению!NUE SRINAKARIN - потрясающий опыт жизни в сообществе, который сочетается с преобразованным образом жизни в стиле ньюйоркцев, чтобы вы никогда не устали от …
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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