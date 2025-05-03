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Дуплексы с садом в Валенсии, Испания

Бенидорм
4
Аликанте
65
Марина-Баха
20
Orihuela
6
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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Роскошные апартаменты в Лос-Дольсес, к клубам для гольфа 3000 м - MN6815 3 спальни, 2 ванные…
$412,205
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Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$498,849
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Inmobiliaria Casamayor
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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