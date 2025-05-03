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Дуплексы с террасой в Валенсии, Испания

Бенидорм
4
Аликанте
65
Марина-Баха
20
Orihuela
6
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6 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Benijofar, Испания
Дуплекс 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Новый Duplex с видом на озеро в Сьюдад Кесада - ER114267 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
$316,302
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Дуплекс 2 спальни в Santa Pola, Испания
Дуплекс 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Дуплекс в Гран Алакант, 2 спальни, 98 м2 - NR117366 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая пл…
$374,239
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Дуплекс 2 спальни в Benijofar, Испания
Дуплекс 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Комфортабельный Duplex в Сьюдад Кесада, площадь 96 м2 - ER114263 2 спальни, 3 ванные комнаты…
$319,741
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Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Элитный дуплекс в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER114260 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$415,221
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Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем Montecala Gardens, квартиры в зданиях всего из 5 домов, строительство которы…
$498,849
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Inmobiliaria Casamayor
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Дуплекс 2 спальни в Polop, Испания
Дуплекс 2 спальни
Polop, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Эта подержанная квартира расположена на первом этаже с террасой на крыше. В квартире есть го…
$297,486
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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