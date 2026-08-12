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Дуплексы с бассейном в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
7
Аликанте
3
Аликанте
62
Марина-Баха
21
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14 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Benijofar, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Стильный дуплекс на верхнем этаже с солнечной террасой на крыше и джакузи, расположенный ряд…
$322,443
НДС
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Дуплекс 3 спальни в Ориуэла, Испания
Дуплекс 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Откройте для себя этот впечатляющий, недавно отремонтированный дуплекс, сочетающий в себе со…
$227,871
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Дуплекс 3 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном, сп…
$310,548
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном, сп…
$345,181
НДС
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Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот светлый и уютный двухквартирный дом, расположенный в одном из самых п…
$279,822
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Дуплекс 3 комнаты в San Fulgencio, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Fulgencio, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1
Изысканный улучшенный дуплекс с просторной частной террасой на крыше, просторной внутренней …
$351,770
НДС
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Дуплекс в Вильяхойоса, Испания
Дуплекс
Вильяхойоса, Испания
Площадь 215 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$736,030
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Дуплекс в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дуплекс
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 109 м²
Мы представляем вам сады Монтекала, квартиры в зданиях всего 5 домов, с уже начатым строител…
$532,333
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Привлекательный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном, расп…
$287,102
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейнами для взрослых…
$399,803
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большой террасой и общим бассейном, расположенный недале…
$352,928
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном…
$376,070
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Двухуровневый дом на первом этаже с большим садом, террасой и общим бассейном в тихом районе…
$248,207
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Дуплекс 3 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современный дуплекс на первом этаже с большим садом, общественным бассейном, спортзалом и сп…
$275,890
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Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
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с видом на озеро
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