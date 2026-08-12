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Дуплексы с видом на горы в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
7
Аликанте
3
Аликанте
62
Марина-Баха
21
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3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Привлекательный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном, расп…
$287,102
НДС
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Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Жилой комплекс Camporosso Serpentine состоит из двух линейных участков: Поньенте и Леванте. …
$643,742
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Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Таунхаус на продажу – урбанизация El Pinar, улица Берлин, 7, курорт Sierra Cortina (Финестра…
$340,563
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Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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