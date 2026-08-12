Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. автономное сообщество Валенсия
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Недвижимость возле озера

Дуплексы возле озера в автономном сообществе Валенсия, Испания

;
Торревьеха
7
Аликанте
3
Аликанте
62
Марина-Баха
21
Показать больше
Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большой террасой и общим бассейном, расположенный недале…
$352,928
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти