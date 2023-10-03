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Дуплексы возле озера в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
28
Марина-Баха
17
Торревьеха
12
Orihuela
7
Гуардамар
6
Алаканти
4
Аликанте
3
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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником в Рохалес, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Новый Duplex с видом на озеро в Сьюдад Кесада - ER114267 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
€291,590
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником в Рохалес, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Комфортабельный Duplex в Сьюдад Кесада, площадь 96 м2 - ER114263 2 спальни, 3 ванные комнаты…
€294,760
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с террасой, с общественным бассейном в Рохалес, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с террасой, с общественным бассейном
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Элитный дуплекс в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER114260 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
€382,780

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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