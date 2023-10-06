Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Мурсия (автономная область)

Жильё с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
217
San Javier
116
Torre Pacheco
116
Los Alcazares
105
Мурсия
78
Картахена
66
Bajo Guadalentin
41
Alto Guadalentin
27
Показать больше
36 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 215 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€495,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 215 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€495,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€485,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€485,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€485,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 215 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€495,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€460,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€460,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€460,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€590,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€590,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€590,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€635,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€635,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€635,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Откройте для себя целый ряд домов, пентхаусов и дуплексов с 1, 2 и 3 спальнями, все с прост…
€341,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Aguilas, Испания
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Откройте для себя целый ряд домов, пентхаусов и дуплексов с 1, 2 и 3 спальнями, все с прост…
€317,000
Дом 3 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Виллы рядом с гольфом в Condado de Alhama, на территории роскошного курорта, со спортивными…
€332,900
Дом 4 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Представляем вашему вниманию великолепную одноуровневую виллу, которая обещает комфорт и ст…
€589,000
Дом 3 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Одно- или двухуровневые виллы в новом роскошном комплексе с частным бассейном, террасой и с…
€336,500
Дом 4 спальни с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Мурсия (автономная область), Испания
Количество спален 4
Площадь 138 м²
Виллы рядом с гольфом в Condado de Alhama, на территории роскошного курорта, со спортивными…
€416,900

Типы недвижимости в Мурсия (автономная область)

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти