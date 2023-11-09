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Жильё в Calasparra, Испания

дома
13
13 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Амбициозный проект, расположенный в Каласпарре, Мерсия, состоящий из отдельно стоящих вилл, …
€379,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Индивидуальные виллы в Каласпарре, Мурсия Роскошный комплекс из 8 домов, с большим частным б…
€350,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Амбициозный проект, расположенный в Каласпарре, Мерсия, состоящий из отдельно стоящих вилл, …
€425,000
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Проект, расположенный в Каласпарре, Мурсия, состоящий из независимых вилл на одном этаже с у…
€350,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
€425,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
€309,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подвалом в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подвалом
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
€375,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
€275,000
Дом 3 спальни в Calasparra, Испания
Дом 3 спальни
Calasparra, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
€319,000
Дом 3 спальни в Calasparra, Испания
Дом 3 спальни
Calasparra, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в урбанизации Vega Hills…
€285,000
Дом 2 спальни в Calasparra, Испания
Дом 2 спальни
Calasparra, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
€325,000
Дом 2 спальни в Calasparra, Испания
Дом 2 спальни
Calasparra, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
€309,000
Дом 3 спальни в Calasparra, Испания
Дом 3 спальни
Calasparra, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
€285,000
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