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Realting.com
Испания
Жилая
Мурсия (автономная область)
Жильё с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания
San Pedro del Pinatar
217
San Javier
116
Torre Pacheco
116
Los Alcazares
105
Мурсия
78
Картахена
66
Bajo Guadalentin
41
Alto Guadalentin
27
Aguilas
24
Alhama de Murcia
20
Mazarron
20
Noroeste
15
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154 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
5
3
140 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€646,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
1
58 м²
5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
69 м²
2/3
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€217,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
2
108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los AlcázeresВилла площадью 108 кв.м. состоит из…
€399,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
2
108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los Alcázeres Вилла площадью 108 кв.м. состоит …
€425,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
2
93 м²
3/3
Новый современный пентхаус в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf, Los …
€319,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
71 м²
2
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€259,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
69 м²
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€209,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
4
4
220 м²
2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Рекомендовать
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Картахена, Испания
6
5
481 м²
4/4
Элитная Отдельная Вилла Класса Люкс с 5-ю Спальнями и Панорамным Видом на Море в Картахене, …
€4,50 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
4
2
174 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€565,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
4
2
95 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
3
1
70 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€318,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
3
2
70 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€298,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
4
2
87 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€295,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
3
2
65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
3
2
75 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
66 м²
2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€199,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
66 м²
2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€179,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
4
2
120 м²
6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
5
2
120 м²
6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€290,000
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