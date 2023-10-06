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Жильё с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
217
San Javier
116
Torre Pacheco
116
Los Alcazares
105
Мурсия
78
Картахена
66
Bajo Guadalentin
41
Alto Guadalentin
27
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154 объекта найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€646,000
Квартира 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€217,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los AlcázeresВилла площадью 108 кв.м. состоит из…
€399,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los Alcázeres Вилла площадью 108 кв.м. состоит …
€425,000
Квартира 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/3
Новый современный пентхаус в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf, Los …
€319,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€259,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€209,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Картахена, Испания
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Картахена, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 481 м²
Этаж 4/4
Элитная Отдельная Вилла Класса Люкс с 5-ю Спальнями и Панорамным Видом на Море в Картахене, …
€4,50 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€565,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€380,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€318,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€298,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€295,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€199,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€179,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€345,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€290,000

Типы недвижимости в Мурсия (автономная область)

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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