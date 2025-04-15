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Жильё в Churra, Испания

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 152 м²
Gaudia, is a residential that consists of two phases with a total 196 homes of 1, 2, 3 and 4…
$456,701
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 91 м²
Гаудия — это жилой комплекс, состоящий из двух этапов и в общей сложности 196 домов с 1, 2, …
$280,547
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 120 м²
Gaudia is a residential complex consisting of two phases with a total of 196 homes with 1, 2…
$354,979
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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