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Жильё в Mazarron, Испания

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21 объект найдено
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€185,900
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€194,900
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€171,900
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 Независимых вилл, с частным бассейном, с…
€369,900
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Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€168,900
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
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Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€239,000
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Вилла 3 спальни в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€279,900
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Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€258,900
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€289,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
€215,900
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Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
€185,900
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Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Mazarron, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
€416,900
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Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
€194,900
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Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
€171,900
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Апартаменты на верхнем этаже в Мар-де-Плата, Мазаррон. Они состоят из 3 спален и 2 ванных к…
€174,900
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Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Mazarron, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Mazarron, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
€367,500
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
€294,600
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Вилла 10 спален с патио в Mazarron, Испания
Вилла 10 спален с патио
Mazarron, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Эта престижная испанская вилла располагает участком площадью 2,500 m². В нескольких минутах …
€884,000
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Квартира 2 спальни в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Дома на первой линии моря. В жилом районе класса люкс. Прекрасная возможность для инвесторов
€152,304
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