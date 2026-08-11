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Жилье в Масарроне, Испания

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квартиры
32
дома
68
100 объектов найдено
Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Новые отдельно стоящие виллы с частным бассейном в загородном клубе Mazarrón Современные в…
$349,600
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Таунхаус в Масаррон, Испания
Таунхаус
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Строительство 4 новых сдвоенных и таунхаусов с частными бассейнами в «Мазаррон Кантри Клаб»&…
$295,616
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Дом 6 комнат в Масаррон, Испания
Дом 6 комнат
Масаррон, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Представляем уютный дом, всего в 500 метрах от моря в городе Puerto de MazarrónПлощадь дома …
$473,895
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
Современная квартира на первом этаже с большой террасой, садом и кортами для паддл-тенниса, …
$255,686
НДС
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Мазараона, этот жилой комплекс предлагает эксклюзи…
$132,922
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Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Расположенная в очаровательном городе Мазаррон, эта вилла предлагает уникальную возможность …
$401,240
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Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Площадь 157 м²
Расположенная в очаровательном городе Мазаррон, эта эксклюзивная коллекция из 36 отдельных ж…
$336,893
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Пентхаус 2 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Откройте для себя этот впечатляющий жилой комплекс из 30 квартир с великолепным видом на бух…
$255,441
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Откройте для себя впечатляющий жилой комплекс из 30 квартир с великолепным видом на бухту Ма…
$265,844
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Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Современные виллы с видом на море в Пуэрто-де-Масаррон Эксклюзивные новые дома рядо…
$338,952
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Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Новые двухквартирные виллы с частным бассейном в загородном клубе Мазаррон Современные вил…
$286,277
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Таунхаус в Масаррон, Испания
Таунхаус
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Новый жилой комплекс из 4 сдвоенных и парных вилл с частным бассейном в районе Country Club …
$332,510
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Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 182 м²
Роскошные новые виллы на первой линии пляжа в Пуэрто-де-Масаррон Эксклюзивная жизнь на бер…
$1,15 млн
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Квартира 3 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 3 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 88 м²
Расположенный в очаровательном городе Мазаррон, этот жилой комплекс предлагает выбор из 10 т…
$344,849
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Квартира 2 спальни в Масаррон, Испания
Квартира 2 спальни
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квартиры в новостройке в Масарроне Современный бутиковый жилой комплекс в районе Ла-Виа, Ма…
$134,740
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Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Площадь 156 м²
Новые виллы в Camposol Golf (Масаррон, Мурсия) с частным солярием и подвалом Эксклюзивные …
$336,893
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Таунхаус 2 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Эксклюзивный комплекс из двух новых домов в привилегированном районе Пуэрто-де-Масаррона, вс…
$288,845
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Бунгало в Масаррон, Испания
Бунгало
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Расположенная в очаровательном городе Мазаррон, эта эксклюзивная коллекция бунгало предлагае…
$362,919
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Мазарана, этот жилой комплекс предлагает эксклюзив…
$121,363
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Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Новые виллы в Camposol Golf (Масаррон, Мурсия) с частным солярием и подвалом Эксклюзивные ж…
$336,020
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Пентхаус 2 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
В самом сердце Эль Порто де Мазаррон, всего в 3 минутах пешком от пляжа, представлена эта пр…
$248,506
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Пентхаус в Масаррон, Испания
Пентхаус
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Квартиры в новостройке в Пуэрто-де-Масаррон, всего в 200 метрах от пляжа Эксклюзивный жилой…
$247,966
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Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Расположенная в очаровательном городе Мазаррон, эта эксклюзивная коллекция из 36 отдельных ж…
$430,151
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Пентхаус в Масаррон, Испания
Пентхаус
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в Масарроне Современный бутиковый жилой комплекс в районе Ла-Виа, Ма…
$146,944
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Дом 3 комнаты в Масаррон, Испания
Дом 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Современная вилла новостройка расположена в ухоженном жилом районе муниципалитета Масаррон, …
$288,845
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Вилла в Масаррон, Испания
Вилла
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Роскошные новые виллы на первой линии пляжа в Пуэрто-де-Масаррон Эксклюзивная жизнь на бере…
$922,671
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Бунгало в Масаррон, Испания
Бунгало
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Новые дома всего в 200 метрах от пляжа в Пуэрто-де-Масаррон Эксклюзивная жизнь на п…
$257,364
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Расположенный в очаровательной обстановке Мааррона, этот жилой комплекс предлагает эксклюзив…
$147,370
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Квартира 2 комнаты в Масаррон, Испания
Квартира 2 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Откройте для себя этот впечатляющий жилой комплекс из 30 квартир с великолепным видом на бух…
$272,779
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Бунгало в Масаррон, Испания
Бунгало
Масаррон, Испания
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Расположенный в очаровательном городе в нескольких шагах от моря, этот жилой комплекс предла…
$259,531
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