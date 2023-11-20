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Жильё в Lorca, Испания

4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Lorca, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Lorca, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Сдвоенные Виллы с Видом на Горы в Лучшем Месте Мурсии Великолепные сдвоенные виллы…
€336,000
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Шале 3 спальни с ванной, с общественным бассейном, с White goods в Lorca, Испания
Шале 3 спальни с ванной, с общественным бассейном, с White goods
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современный дизайн, отличное качество постройки Шале состоят из 3 или 4 спален, расположены …
€269,000
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Дом 3 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном в Lorca, Испания
Дом 3 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современный дизайн не оставит вас безразличным Бунгало и двухэтажные бунгало имеют 3 спальни…
€155,950
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Дом 3 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном в Lorca, Испания
Дом 3 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Современный дизайн не оставит вас безразличным Бунгало и двухэтажные бунгало имеют 3 спальни…
€149,999
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