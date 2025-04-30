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Квартиры около гольф-клуба в Алаканти, Испания

Аликанте
204
Mutxamel
49
Sant Joan dAlacant
33
el Campello
15
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Penthouses in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$430,729
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Квартира 2 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 2 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Penthouses in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$381,659
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Квартира 2 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 2 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Apartments in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$250,804
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Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …
$263,774
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Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$299,875
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Квартира 2 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте предлага…
$299,303
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Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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