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Квартиры с бассейном в Алаканти, Испания

Аликанте
320
el Campello
22
Sant Joan d Alacant
22
Mutxamel
4
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Квартира 3 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
€307,000
Квартира 2 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
€339,900

Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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