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Квартиры и апартаменты с бассейном в Алаканти, Испания

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Аликанте
453
Мучамель
154
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
34
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57 объектов найдено
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$682,978
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Фантастическая квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и потрясающим в…
$368,053
НДС
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$530,220
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 3
Элегантная квартира на первом этаже с гаражом и кладовой, расположенная в жилом комплексе с …
$298,325
НДС
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 5
Уютная квартира на первом этаже с частной террасой, полностью оборудованным спортзалом и общ…
$219,961
НДС
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 91 м²
Estela - это новое продвижение работы, предназначенное для тех, кто ищет дом, где дизайн, ус…
$356,568
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Безупречная квартира на первом этаже с частным двором, коворкинг-зонами и бассейном с солёно…
$512,728
НДС
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
$447,146
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Потрясающая квартира на среднем этаже в центре города с бассейном, детской площадкой и краси…
$481,467
НДС
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
$1,73 млн
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 84 м²
Estela - это новое продвижение работы, предназначенное для тех, кто ищет дом, где дизайн, ус…
$308,491
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя современную жизнь в этих стильных апартаментах, которые расположены рядом …
$309,383
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Эксклюзивные апартаменты в Эль-Альбир, Коста-Бланка, недалеко от лучших пляжей и мест кулина…
$682,978
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$523,776
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Квартира в Мучамель, Испания
Квартира
Мучамель, Испания
Площадь 111 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Бональба Грин, идеаль…
$363,779
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Квартира в Мучамель, Испания
Квартира
Мучамель, Испания
Площадь 133 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Бональба Грин, идеаль…
$512,352
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Квартира в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 71 м²
Casamayor Real Estate предлагает вам эксклюзивный роскошный жилой комплекс со всеми удобства…
$480,425
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 89 м²
Этот яркий открытый пол расположен в частной урбанизации в пределах PAU I (Иоанн Павел II), …
$336,810
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Квартира в Мучамель, Испания
Квартира
Мучамель, Испания
Площадь 116 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Бональба Грин, идеаль…
$370,781
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Квартира в Мучамель, Испания
Квартира
Мучамель, Испания
Площадь 116 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Бональба Грин, идеаль…
$467,799
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Премиальная квартира на первом этаже с частной парковкой, дизайнерским спортзалом и удобства…
$640,076
НДС
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Квартира в Мучамель, Испания
Квартира
Мучамель, Испания
Площадь 119 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Бональба Грин, идеаль…
$369,344
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Привлекательная квартира на среднем этаже с личным балконом, полностью оборудованным спортза…
$252,548
НДС
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот великолепный дом, расположенный в одном из самы…
$554,386
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 89 м²
Estela - это новое продвижение работы, предназначенное для тех, кто ищет дом, где дизайн, ус…
$333,674
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Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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