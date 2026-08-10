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Квартиры на берегу моря в Алаканти, Испания

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Аликанте
453
Мучамель
154
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
34
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6 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 3 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$527,792
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$613,845
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Пентхаус 4 комнаты в el Campello, Испания
Пентхаус 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$688,425
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/5
Фантастическая квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и потрясающим в…
$367,552
НДС
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Квартиры в средиземноморском стиле с 2 и 3 спальнями рядом с морем в Эль-Кампельо, Аликанте …
$481,897
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Квартира 6 комнат в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 6 комнат
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Роскошная трехкомнатная квартира в Аликанте, Испания Добро пожаловать в ваш роскошный сре…
$417,651
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Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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