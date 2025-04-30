Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Алаканти
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Алаканти, Испания

Аликанте
204
Mutxamel
49
Sant Joan dAlacant
33
el Campello
15
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
85 объектов найдено
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 169 м²
Для великолепного недавно отремонтированного этажа он выпущен в лучшем районе города: в эспл…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 115 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$365,973
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 253 м²
Casamayor представляет: эксклюзивный роскошный пентхаус в Плайя-Сан-Хуан Мы приглашаем вас о…
$1,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Новое строительство современных домов с системой домашней автоматизации и бесчисленными дета…
$472,117
Оставить заявку
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Casamayor предоставляет вам эксклюзивную возможность жить в самом желанном роскошном жилом р…
$643,719
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 2 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 2 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ МУТКСАМЕЛЬ Приезжайте и живите в комплексе в районе с высоким …
$276,993
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Penthouses in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$430,729
Оставить заявку
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$473,702
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Bonalba Green, идеаль…
$367,509
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 2 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 2 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Новые двухквартирные дома, расположенные в живописном парке Рио, Мучамель. Эти красивые дома…
$243,845
Оставить заявку
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 117 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$565,122
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бол…
$1,12 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Виллы в Сан-Хуан являются результатом тщательного изучения создания роскошных вилл с энергет…
$1,05 млн
Оставить заявку
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 106 м²
Мы представляем этот красивый дом на продажу с видом на море и замок, расположенный в одном …
$242,886
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$474,157
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$367,509
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Виллы расположены в самом эксклюзивном районе Сан-Хуана, всего в 800 метрах от пляжа Мучавис…
$1,01 млн
Оставить заявку
Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Unique property to live in a spacious Duplex Penthouse on the first line of Muchavista beach…
$1,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 98 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$466,766
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 99 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$289,725
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$347,550
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$496,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$464,605
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 126 м²
Он живет в «Ну Назарете», новой зоне расширения в Аликанте! Откройте для себя эксклюзивный р…
$560,607
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 118 м²
Впечатляющая и эксклюзивная полностью отремонтированная и совершенно новая квартира площадью…
$482,986
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Apartments in La Florida, Alicante, Costa Blanca 61 new construction homes with 2 or 3 bedro…
$321,684
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Новостройка, расположенная в престижном районе Мучависта, Кампельо. Это впечатляющее здание …
$611,458
Оставить заявку
Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 107 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$338,194
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Двухэтажная вилла с солярием на первом этаже. На нулевом этаже: 2 спальни, гостиная, кухня и…
$734,730
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Apartments in Benalúa Sur, Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex made up …
$300,965
Оставить заявку

Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти