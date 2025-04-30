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Квартиры с гаражом в Алаканти, Испания

Аликанте
204
Mutxamel
49
Sant Joan dAlacant
33
el Campello
15
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46 объектов найдено
Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 115 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$365,973
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 253 м²
Casamayor представляет: эксклюзивный роскошный пентхаус в Плайя-Сан-Хуан Мы приглашаем вас о…
$1,42 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Casamayor предоставляет вам эксклюзивную возможность жить в самом желанном роскошном жилом р…
$643,719
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 125 м²
15/05/2025. Недвижимость в аренду площадью Бенито Перес Гальдос и Плаза Музыко Оскар Торда, …
$165,268
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$473,702
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Bonalba Green, идеаль…
$367,509
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 117 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$565,122
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$474,157
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$367,509
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Пентхаус в el Campello, Испания
Пентхаус
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Unique property to live in a spacious Duplex Penthouse on the first line of Muchavista beach…
$1,31 млн
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MENINA GROUP
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 98 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$466,766
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 99 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$289,725
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$347,550
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$496,443
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$464,605
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Квартира в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 126 м²
Он живет в «Ну Назарете», новой зоне расширения в Аликанте! Откройте для себя эксклюзивный р…
$560,607
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 118 м²
Впечатляющая и эксклюзивная полностью отремонтированная и совершенно новая квартира площадью…
$482,986
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 107 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$338,194
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Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Apartments in Benalúa Sur, Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex made up …
$300,965
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Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Apartments in Benalúa Sur, Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex made up …
$427,458
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 133 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$456,796
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 84 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$383,191
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 116 м²
Discover Naya, a magnificent residential area made up of 53 homes with 1, 2, 3 and 4 bedroom…
$377,981
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$507,814
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 184 м²
Мы представляем эту яркую и просторную квартиру, расположенную в центре города Аликанте, меж…
$416,100
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 177 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту впечатляющую квартиру для продажи в центре город…
$534,007
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 136 м²
Мы представляем этот красивый дом, расположенный в центре Аликанте, он имеет четыре спальни,…
$421,443
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 235 м²
Современный и яркий пентхаус в жилом комплексе Nou Corfu, в Пау II (Аликанте). Построенный в…
$510,628
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 122 м²
Discover Naya, a magnificent residential area made up of 53 homes with 1, 2, 3 and 4 bedroom…
$388,956
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Пентхаус в Mutxamel, Испания
Пентхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 108 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$418,065
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Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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