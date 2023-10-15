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Квартиры с видом на горы в Алаканти, Испания

Аликанте
320
el Campello
22
Sant Joan d Alacant
22
Mutxamel
4
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с видом на горы в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с видом на горы
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …
€245,000

Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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