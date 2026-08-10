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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Алаканти, Испания

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Аликанте
453
Мучамель
154
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
34
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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 3
Элегантная квартира на первом этаже с гаражом и кладовой, расположенная в жилом комплексе с …
$298,325
НДС
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Квартира 3 спальни в Мучамель, Испания
Квартира 3 спальни
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Добро пожаловать в новый жилой проект в Муксамеле, уникальную жемчужину, расположенную у под…
$360,994
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Квартира 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Премиальная квартира на первом этаже с частной парковкой, дизайнерским спортзалом и удобства…
$640,076
НДС
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Потрясающая квартира на среднем этаже с детской площадкой, бассейном и ухоженными зелеными з…
$307,449
НДС
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Квартира на первом этаже, готовая к заселению, с парковочным местом и бассейном, расположена…
$433,719
НДС
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/5
Фантастическая квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и потрясающим в…
$367,552
НДС
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Элитная квартира на первом этаже с частной парковкой, дизайнерским тренажерным залом и удобс…
$630,783
НДС
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Роскошная квартира на первом этаже с собственным подвалом, пышными садами и бассейном в куро…
$543,978
НДС
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Прекрасная квартира на первом этаже с бассейном, детской площадкой и элегантными благоустрое…
$269,307
НДС
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Квартира 6 комнат в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Квартира 6 комнат
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Роскошная трехкомнатная квартира в Аликанте, Испания Добро пожаловать в ваш роскошный сре…
$417,651
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Квартира 2 спальни в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …
$263,774
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Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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