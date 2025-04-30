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Квартиры с садом в Алаканти, Испания

Аликанте
204
Mutxamel
49
Sant Joan dAlacant
33
el Campello
15
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18 объектов найдено
Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 115 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$365,973
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Casamayor предоставляет вам эксклюзивную возможность жить в самом желанном роскошном жилом р…
$643,719
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Bonalba Green, идеаль…
$367,509
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$367,509
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 99 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$289,725
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$347,550
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 126 м²
Он живет в «Ну Назарете», новой зоне расширения в Аликанте! Откройте для себя эксклюзивный р…
$560,607
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 118 м²
Впечатляющая и эксклюзивная полностью отремонтированная и совершенно новая квартира площадью…
$482,986
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 107 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$338,194
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 133 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$456,796
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Квартира 3 спальни в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы -  которые обеспечивает приятную, удобную обстановку со всеми удобствами, о которых вы…
$691,072
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 235 м²
Современный и яркий пентхаус в жилом комплексе Nou Corfu, в Пау II (Аликанте). Построенный в…
$510,628
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Пентхаус в Mutxamel, Испания
Пентхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 108 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$418,065
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 146 м²
Casamayor Real Estate представляет вам этот фантастический дом в районе с высоким спросом. М…
$385,287
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 116 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$434,587
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 110 м²
Casamayor представляет этот фантастический семейный этаж (VPO) из 4 спален и двух ванных ком…
$288,527
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 115 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$384,903
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Квартира в el Campello, Испания
Квартира
el Campello, Испания
Площадь 105 м²
Захватывающее жилье для продажи в Плайя-Мухависта - вид на море со всех станций! Мы представ…
$625,387
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Типы недвижимости в Алаканти

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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