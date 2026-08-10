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Квартиры в новостройках в Досе-Эрманасе, Испания

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Торревьеха
11
Марбелья
112
Бенидорм
4
Аликанте
1
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Жилой квартал Natura Estepona
Жилой квартал Natura Estepona
Жилой квартал Natura Estepona
Жилой квартал Natura Estepona
Жилой квартал Natura Estepona
Жилой квартал Natura Estepona
Дос-Эрманас, Испания
от
$597,266
Год сдачи 2026
New residential project of 2 and 3 bedroom apartments located in Estepona where you will enjoy stunning sea views. The development is made up of 3 three-storey blocks with: · Ground floor with gardenand terraces · Middle floor · Penthouses with a solarium & large terraces The residential h…
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Muse
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Жилой квартал Valley Views
Жилой квартал Valley Views
Жилой квартал Valley Views
Жилой квартал Valley Views
Жилой квартал Valley Views
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Жилой квартал Valley Views
Дос-Эрманас, Испания
от
$397,040
Год сдачи 2027
New project of 54 two and three bedroom apartments with a privileged location and spectacular sea and mountain views, with private parking spaces and communal pool. Its south-east orientation guarantees natural light throughout the day. Its modern total living design connects the living roo…
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Жилой квартал MARALTO
Жилой квартал MARALTO
Жилой квартал MARALTO
Жилой квартал MARALTO
Жилой квартал MARALTO
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Жилой квартал MARALTO
Дос-Эрманас, Испания
от
$648,331
Грандиозный жилой комплекс в районе Лас-Месас Эстепона, который предложит дома с потрясающим видом на море и горы, наполненные естественным светом и усиленные нежным морским бризом
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TekceTekce
Жилой квартал Isidora Living
Жилой квартал Isidora Living
Жилой квартал Isidora Living
Жилой квартал Isidora Living
Жилой квартал Isidora Living
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Жилой квартал Isidora Living
Дос-Эрманас, Испания
от
$716,719
Это отличная возможность для тех, кто хочет всего этого. Эта великолепная застройка, расположенная в 5 минутах от центра Эстепоны и пляжа Ла Рада, идеально подходит для тех, кто ищет дом, для тех, кто хочет второй дом у моря и, конечно, для тех, кто заинтересован только в выгодных инвестиция…
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Muse
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Жилой квартал Metropolitan Homes
Жилой квартал Metropolitan Homes
Жилой квартал Metropolitan Homes
Жилой квартал Metropolitan Homes
Жилой квартал Metropolitan Homes
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Жилой квартал Metropolitan Homes
Дос-Эрманас, Испания
от
$398,177
Год сдачи 2025
Metropolitan Homes is a new development consisting of 35 apartmens with 1 and 2 bedroom, distributed in 2 blocks with seven-storey buildings, with a large interior courtyard, rooftop swimming pool and lounge area. The Metropolitan apartments have wide views of the city of Malaga. All the pro…
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Жилой квартал EDIFICIO ESPAÑA
Жилой квартал EDIFICIO ESPAÑA
Жилой квартал EDIFICIO ESPAÑA
Жилой квартал EDIFICIO ESPAÑA
Жилой квартал EDIFICIO ESPAÑA
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Жилой квартал EDIFICIO ESPAÑA
Дос-Эрманас, Испания
от
$1,76 млн
Edificio España houses 33 apartments and penthouses with the most modern equipment and the best qualities on the market. Just 350 meters from the beach, the project is a modern development designed by the prestigious A-cero Architectural Firm
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Muse
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Жилой квартал BALCON DEL MEDITERRANEO
Жилой квартал BALCON DEL MEDITERRANEO
Жилой квартал BALCON DEL MEDITERRANEO
Жилой квартал BALCON DEL MEDITERRANEO
Жилой квартал BALCON DEL MEDITERRANEO
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Жилой квартал BALCON DEL MEDITERRANEO
Дос-Эрманас, Испания
от
$1,56 млн
Год сдачи 2027
A luxury new development, Balcón del Mediterráneo, located near Selwo on the New Golden Mile, and scheduled for completion in 2027, offering spacious 3 to 5 bedroom apartments ranging from 200 to 300 m². All units, including ground-floor apartments, enjoy sea views and are finished to the hi…
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Muse
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Жилой квартал ISLA BELA
Жилой квартал ISLA BELA
Жилой квартал ISLA BELA
Жилой квартал ISLA BELA
Жилой квартал ISLA BELA
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Жилой квартал ISLA BELA
Дос-Эрманас, Испания
от
$893,055
In the heart of Nueva Andalucía, Marbella, rises this residential haven where elegance and comfort come together. Homes designed with high-end materials and exclusive communal areas that reflect the true Marbella style
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Muse
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Жилой квартал Capri
Жилой квартал Capri
Жилой квартал Capri
Жилой квартал Capri
Жилой квартал Capri
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Жилой квартал Capri
Дос-Эрманас, Испания
от
$510,805
Год сдачи 2026
The architecture is more than you see. We believe in a design that transcends the aesthetic and creates houses designed to make you happy. Spaces devised from sensitivity and designed to adapt to you, your city and the planet. We build homes where design is much more than design: it is #Pure…
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Muse
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Жилой квартал Villas Monte Palatino
Жилой квартал Villas Monte Palatino
Жилой квартал Villas Monte Palatino
Жилой квартал Villas Monte Palatino
Жилой квартал Villas Monte Palatino
Жилой квартал Villas Monte Palatino
Жилой квартал Villas Monte Palatino
Дос-Эрманас, Испания
от
$1,81 млн
Год сдачи 2027
Discover an exclusive collection of newly built detached villas located in one of the Costa del Sol's most promising residential areas: Valle Romano, Estepona. Set in the highest part of the development, these exceptional homes enjoy spectacular open views of the Mediterranean Sea and the V…
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Жилой квартал PORTAMARE
Жилой квартал PORTAMARE
Жилой квартал PORTAMARE
Жилой квартал PORTAMARE
Жилой квартал PORTAMARE
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Жилой квартал PORTAMARE
Дос-Эрманас, Испания
от
$522,978
Год сдачи 2027
Welcome to Portamare, an exclusive residential complex that redefines luxury and comfort on the Costa del Sol. Located in the heart of Estepona, this modern building comprises 22 apartments and offers a unique living experience. Portamare is just 100 meters from the beach and the picturesqu…
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Жилой квартал OCYAN VILLAS
Жилой квартал OCYAN VILLAS
Жилой квартал OCYAN VILLAS
Жилой квартал OCYAN VILLAS
Жилой квартал OCYAN VILLAS
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Жилой квартал OCYAN VILLAS
Дос-Эрманас, Испания
от
$3,70 млн
Расположенные в живописной и привилегированной среде, в окружении природного изобилия, Ocyan Luxury Villas образуют группу из двенадцати изысканных вилл с современной эстетикой, спроектированных одной из самых известных студий на Коста-дель-Соль
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Жилой квартал MILABEKA
Жилой квартал MILABEKA
Жилой квартал MILABEKA
Жилой квартал MILABEKA
Жилой квартал MILABEKA
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Жилой квартал MILABEKA
Дос-Эрманас, Испания
от
$1,04 млн
Год сдачи 2028
Милабека представляет эксклюзивную бутик-разработку всего 10 современных резиденций. Расположенный на исторической улице Милагроса в Малаге, рядом с Парк-дель-Осте и в нескольких минутах ходьбы от всех услуг, ресторанов и зон отдыха, этот комплекс предлагает идеальный баланс между городской…
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Жилой квартал Aby Upper
Жилой квартал Aby Upper
Жилой квартал Aby Upper
Жилой квартал Aby Upper
Жилой квартал Aby Upper
Жилой квартал Aby Upper
Дос-Эрманас, Испания
от
$364,048
Aby Estepona is a project of 90 dwellings of 1, 2 and 3 bedrooms, all of them with garage space and storage room. It is an exclusive residential complex, closed in order toguarantee security and privacy. The dwellings are designed to enjoy the vegetation and natural setting with interior sp…
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Жилой квартал Waveview
Жилой квартал Waveview
Жилой квартал Waveview
Жилой квартал Waveview
Жилой квартал Waveview
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Жилой квартал Waveview
Дос-Эрманас, Испания
от
$2,09 млн
Год сдачи 2025
Life is measured in moments. Some come to us like the gentle sound of waves on a quiet beach at sunset, while others we create ourselves, chosen with precision. That’s WAVEVIEW: an exclusive retreat on Mijas Costa, where the Mediterranean unfolds before you as the star of the show, and every…
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