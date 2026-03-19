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Жилой квартал Metropolitan Homes

Дос-Эрманас, Испания
от
$398,177
;
12
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ID: 38941
ID новостройки на Realting
In CRM: 272908081
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Город
    Дос-Эрманас
  • Адрес
    Calle Velez Malaga

О комплексе

Перевод
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Metropolitan Homes is a new development consisting of 35 apartmens with 1 and 2 bedroom, distributed in 2 blocks with seven-storey buildings, with a large interior courtyard, rooftop swimming pool and lounge area. The Metropolitan apartments have wide views of the city of Malaga. All the properties have a modern design with optimal layouts and high quality materials to achieve the maximum space, functionality and luminosity in each room. In addition, all homes come with a parking space and storage room included in the price.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Местонахождение на карте

Дос-Эрманас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал Metropolitan Homes
Дос-Эрманас, Испания
от
$398,177
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