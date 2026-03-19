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Жилой квартал BALCON DEL MEDITERRANEO

Дос-Эрманас, Испания
от
$1,56 млн
;
12
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ID: 38966
ID новостройки на Realting
In CRM: 1677769895
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Город
    Дос-Эрманас
  • Адрес
    Calle Estepona

О комплексе

Перевод
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A luxury new development, Balcón del Mediterráneo, located near Selwo on the New Golden Mile, and scheduled for completion in 2027, offering spacious 3 to 5 bedroom apartments ranging from 200 to 300 m². All units, including ground-floor apartments, enjoy sea views and are finished to the highest standards with premium materials throughout. The project is set in a rapidly developing area with strong appreciation potential and features exceptional on-site amenities designed to deliver a true luxury lifestyle. All units are sold with two parking spaces and a storage room included.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Местонахождение на карте

Дос-Эрманас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал BALCON DEL MEDITERRANEO
Дос-Эрманас, Испания
от
$1,56 млн
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