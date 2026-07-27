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Квартиры в новостройках в Кадисе, Испания

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Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
Жилой квартал Villa Sirio Sotogrande
San Roque, Испания
от
$5,97 млн
The villa is conceived as the superimposition of two clearly distinct volumes: a completely open and transparent base, and a more solid upper section that appears to rest lightly on the lower level. This contrast between mass and transparency defines the project’s architectural identity. Th…
Агентство
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Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase V
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase V
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase V
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase V
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase V
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Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase V
San Roque, Испания
от
$624,570
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
Агентство
Muse
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Жилой квартал Altara Alcaidesa
Жилой квартал Altara Alcaidesa
Жилой квартал Altara Alcaidesa
Жилой квартал Altara Alcaidesa
Жилой квартал Altara Alcaidesa
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Жилой квартал Altara Alcaidesa
La Linea de la Concepcion, Испания
от
$387,939
New residential development in the province of Cádiz, comprising 55 multi-family homes with 2 and 3-bedroom options. The properties feature spacious terraces that allow residents to enjoy outdoor living with panoramic views over the La Alcaidesa Golf Course and make the most of the natural s…
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Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase II
Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase II
Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase II
Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase II
Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase II
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Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase II
La Linea de la Concepcion, Испания
от
$481,226
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for yo…
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Жилой квартал Villa Stern
Жилой квартал Villa Stern
Жилой квартал Villa Stern
Жилой квартал Villa Stern
Жилой квартал Villa Stern
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Жилой квартал Villa Stern
San Roque, Испания
от
$6,71 млн
This spectacular ultra-modern villa is located in the prestigious Altos de Valderrama, Sotogrande, in a privileged location next to the iconic Villa Manzana. A true masterpiece of contemporary architecture, it seamlessly blends luxury, avant-garde design and sustainability, offering an incom…
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Жилой квартал Villa Vida - The Fifteen
Жилой квартал Villa Vida - The Fifteen
Жилой квартал Villa Vida - The Fifteen
Жилой квартал Villa Vida - The Fifteen
Жилой квартал Villa Vida - The Fifteen
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Жилой квартал Villa Vida - The Fifteen
San Roque, Испания
от
$14,22 млн
Конечный частный анклав в самой эксклюзивной обстановке Сотогранде. Резиденции предлагают своим жителям потрясающий вид на побережье и за его пределами. Каждая резиденция будет наслаждаться уникальным видом и обширными открытыми площадками, с участками площадью 5000 м2, открывающимися на С…
Агентство
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Жилой квартал Villa ALHAMA de La Reserva
Жилой квартал Villa ALHAMA de La Reserva
Жилой квартал Villa ALHAMA de La Reserva
Жилой квартал Villa ALHAMA de La Reserva
Жилой квартал Villa ALHAMA de La Reserva
Жилой квартал Villa ALHAMA de La Reserva
San Roque, Испания
от
$3,41 млн
This villa is located in Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and a close connection to nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with unobstructed views of the Mediterranean Sea and the r…
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Жилой квартал Villa Retiro - The Collection
Жилой квартал Villa Retiro - The Collection
Жилой квартал Villa Retiro - The Collection
Жилой квартал Villa Retiro - The Collection
Жилой квартал Villa Retiro - The Collection
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Жилой квартал Villa Retiro - The Collection
San Roque, Испания
от
$7,17 млн
Situated in one of the highest and most coveted enclaves in Sotogrande, this stunning new construction villa perfectly combines contemporary architecture, natural surroundings and an unbeatable location. With spectacular open views towards La Reserva, the Mediterranean Sea, the Rock of Gibra…
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Жилой квартал Villa Evania de la Reserva
Жилой квартал Villa Evania de la Reserva
Жилой квартал Villa Evania de la Reserva
Жилой квартал Villa Evania de la Reserva
Жилой квартал Villa Evania de la Reserva
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Жилой квартал Villa Evania de la Reserva
San Roque, Испания
от
$4,43 млн
This villa is located in La Reserva de Sotogrande, one of the most exclusive residential enclaves in Southern Europe, where privacy, security, and close contact with nature come together in perfect harmony. Surrounded by expansive green spaces, with panoramic views of the Mediterranean Sea …
Агентство
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Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
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Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Santa Margarita, Испания
от
$352,671
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Жилой квартал Villa Halo
Жилой квартал Villa Halo
Жилой квартал Villa Halo
Жилой квартал Villa Halo
Жилой квартал Villa Halo
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Жилой квартал Villa Halo
San Roque, Испания
от
$11,15 млн
Located in the exclusive La Reserva de Sotogrande, this residence embodies the ultimate in sustainable luxury. Situated in a privileged position facing the golf course, it offers uninterrupted views of the impeccable greens and the glittering Mediterranean Sea. Designed with special attentio…
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Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase I
Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase I
Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase I
Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase I
Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase I
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Жилой квартал Atria La Alcaidesa Fase I
La Linea de la Concepcion, Испания
от
$511,942
New residential complex located in La Alcaidesa, where you'll find much more than just a home. With spacious terraces, communal areas designed for your enjoyment, and a prime location in Alcaidesa, this residential complex is much more than just a place to live: it's a space designed for yo…
Агентство
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Жилой квартал Alcaidesa Homes Fase 2
Жилой квартал Alcaidesa Homes Fase 2
Жилой квартал Alcaidesa Homes Fase 2
Жилой квартал Alcaidesa Homes Fase 2
Жилой квартал Alcaidesa Homes Fase 2
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Жилой квартал Alcaidesa Homes Fase 2
San Roque, Испания
от
$483,501
This development presents new apartments located in a gated community based on a housing concept that pursues a privileged lifestyle. For maximum tranquility and comfort, the development has surveillance systems and subway vehicle circulation to the parking lot, as well as other unique serv…
Агентство
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Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase III
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase III
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase III
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase III
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase III
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Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase III
San Roque, Испания
от
$1,01 млн
On a saturated sunshine coast, this town offers space, greenery and a chance to escape. As you descend, into the centre, through its winding, lantern lit paths, you are welcomed by glorious sea views nestled below its warm skyline, with nothing but the sound of nature to disturb your thought…
Агентство
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Жилой квартал Azahar Nature
Жилой квартал Azahar Nature
Жилой квартал Azahar Nature
Жилой квартал Azahar Nature
Жилой квартал Azahar Nature
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Жилой квартал Azahar Nature
San Roque, Испания
от
$4,10 млн
Surrounded by lush golf courses and just steps from the Mediterranean, this villa blends the serenity of nature with the exclusivity of the Costa del Sol. Inspired by Andalusian charm and located only minutes from Marbella, it offers a unique retreat where life truly finds its meaning. Set …
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Жилой квартал Village Verde Residencial Phase II
Жилой квартал Village Verde Residencial Phase II
Жилой квартал Village Verde Residencial Phase II
Жилой квартал Village Verde Residencial Phase II
Жилой квартал Village Verde Residencial Phase II
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Жилой квартал Village Verde Residencial Phase II
San Roque, Испания
от
$967,002
Welcome to our exclusive community of luxury apartments and Sky Villas in the heart of Sotogrande. Set among beautiful parkland, just sits within La Reserva, and a stone’s through from the club’s state-of the art facilities. 124 apartments nestled within six hectares of parkland offer resi…
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Жилой квартал Las Villas - Sotogrande
Жилой квартал Las Villas - Sotogrande
Жилой квартал Las Villas - Sotogrande
Жилой квартал Las Villas - Sotogrande
Жилой квартал Las Villas - Sotogrande
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Жилой квартал Las Villas - Sotogrande
Guadiaro, Испания
от
$1,18 млн
Discover a privileged enclave where architecture merges with the landscape. A place where you can breathe the essence of Sotogrande: own style, tranquility, privacy, golf, sea. An elegant residential complex of villas designed by the architectural firm Torras y Sierra, with traditional styl…
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Жилой квартал Villa Zoe
Жилой квартал Villa Zoe
Жилой квартал Villa Zoe
Жилой квартал Villa Zoe
Жилой квартал Villa Zoe
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Жилой квартал Villa Zoe
San Roque, Испания
от
$4,55 млн
Set among golf courses, majestic cork trees, and the Mediterranean breeze, this villa redefines the concept of serenity and exclusivity. Located in the heart of Sotogrande, with its iconic marina and just a stone's throw from Marbella, this residence is much more than a property: it is a re…
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Жилой квартал Villa Noon
Жилой квартал Villa Noon
Жилой квартал Villa Noon
Жилой квартал Villa Noon
Жилой квартал Villa Noon
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Жилой квартал Villa Noon
San Roque, Испания
от
$14,79 млн
Designed by Fran Silvestre Arquitectos, this residence represents the pinnacle of sustainable luxury and zero consumption living. With precise and elegant architecture, it integrates advanced renewable energy systems, fusing a sophisticated lifestyle with environmental responsibility. This …
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Жилой квартал Adel San Roque
Жилой квартал Adel San Roque
Жилой квартал Adel San Roque
Жилой квартал Adel San Roque
Жилой квартал Adel San Roque
Жилой квартал Adel San Roque
Жилой квартал Adel San Roque
San Roque, Испания
от
$626,845
New project sitting frontline to the San Roque Club Old Course, on the border of the Costa del Sol, in Cadiz. This stunning new project consists of 32 luxurious four-bedroom townhouses, generously sized designed with meticulous attention to detail. Each of the homes offers a North-South …
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Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
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Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Santa Margarita, Испания
от
$1,06 млн
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Жилой квартал Villa Tierra
Жилой квартал Villa Tierra
Жилой квартал Villa Tierra
Жилой квартал Villa Tierra
Жилой квартал Villa Tierra
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Жилой квартал Villa Tierra
San Roque, Испания
от
$5,86 млн
This is a unique opportunity to acquire an exceptional plot with a building license and an approved villa project. The project has been meticulously designed to integrate perfectly into the natural surroundings, ensuring absolute privacy while offering stunning views of both the sea and the…
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Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
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Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Santa Margarita, Испания
от
$449,372
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
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Жилой квартал Villa Oak
Жилой квартал Villa Oak
Жилой квартал Villa Oak
Жилой квартал Villa Oak
Жилой квартал Villa Oak
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Жилой квартал Villa Oak
San Roque, Испания
от
$10,01 млн
This exclusive villa is a haven where architecture and nature meet in perfect harmony. Nestled in the heart of a cork oak forest within the prestigious Altos de Valderrama, this unique property stands out for its meticulous design and majestic surroundings. Situated in a gated community wit…
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Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase IV
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase IV
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase IV
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase IV
Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase IV
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Жилой квартал Serenity Alcaidesa Fase IV
San Roque, Испания
от
$715,582
New apartment development, offering contemporary homes with 1, 2, 3 or 4 bedrooms. All of them have an elegant style and are located in a lush, green garden oasis. No matter which property you choose, you’ll appreciate the state-of-the-art architecture, welcoming design, and unparalleled vi…
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