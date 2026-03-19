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Жилой квартал Aby Upper

Дос-Эрманас, Испания
от
$364,048
;
5
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ID: 38986
ID новостройки на Realting
In CRM: 774353490
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Город
    Дос-Эрманас
  • Адрес
    Calle Estepona

О комплексе

Перевод
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Aby Estepona is a project of 90 dwellings of 1, 2 and 3 bedrooms, all of them with garage space and storage room. It is an exclusive residential complex, closed in order toguarantee security and privacy. The dwellings are designed to enjoy the vegetation and natural setting with interior spaces that seem to continue on the terraces in order to achieve better lighting and a spacious effect. In addition, the residential complex has community areas with two swimming pools with saline chlorination, multisport court, a social club for leisure and sports activities, as well as large green areas. Aby Estepona is an oasis in the midst of nature. A perfect place to enjoy tranquillity, while being able to access a wide range of outdoor activities, thanks to its proximity to the golf courses of Estepona Golf and its spectacular beaches.

Местонахождение на карте

Дос-Эрманас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал Aby Upper
Дос-Эрманас, Испания
от
$364,048
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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